汽燃費還有309萬輛沒繳 公總提醒：8/31是最後期限

受到疫情影響，110年度自用汽機車的汽燃費開徵繳納期間延後至8月31日止。公路總局今表示，截至16日止，已有8成6車輛完成繳費，尚未繳納車輛約309萬輛，提醒尚未完成繳納的車主，請記得於8月31日前繳納。

公路總局表示，民眾仍可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付及蝦皮等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

公路總局提醒，若不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」查詢，避免重複繳納。

除了汽燃費外，公路總局表示，之前因為疫情三級警戒，自用小型車以及大型重型機車的檢驗也有延後至8月26日。提醒車主，應於三級警戒結束後1個月內，即於8月26日前完成辦理檢驗，請儘早安排驗車，以免逾期受罰。如有任何監理業務疑義，可電洽0800-231-035。