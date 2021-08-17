敗血症引起急性腎衰竭 緊急腹膜透析救他一命

一名76歲男性因脊椎感染造成膿瘍，整天食慾不振，後因敗血性休克被送往急診，當時血中氧氣不足、血壓下降，且尿不出來，抽血檢查發現血液中尿素氮、肌酐酸飆高，研判為急性腎衰竭，經醫師為他緊急腹膜透析治療4天後，身體各項數值才大幅改善，並在一周後拔除腹膜透析導管，救回一命。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，患者因脊椎旁膿瘍感染造成敗血性休克，到院時收縮壓僅90毫米汞柱、尿素氮70、肌酐酸9.97，且血中動脈氣體分析7.07，研判為敗血症引起急性腎衰竭，出現危害生命的代謝性酸中毒，因此立即透過緊急腹膜透析矯正治療，搶救治療黃金時間。

他說，引發急性腎衰竭的原因，按照結構可以分為腎前性、腎性，及腎後性。腎前性包括敗血症造成的低血壓、腹瀉，或其他原因造成的脫水、心臟衰竭等；腎性包含腎毒性藥物、腎絲球腎炎等；腎後性大多由於泌尿道阻塞引起，例如急性尿滯留、結石、腫瘤造成阻塞，或攝護腺肥大等原因。

家屬乍聽「腎衰竭」相當害怕，擔心父親是否因此喪失腎臟功能，需要終身透析。他說，急性腎衰竭與慢性腎衰竭有些不同，急性腎衰竭只要於早期診斷出病因，並快速解決，腎臟功能有機會回復或脫離透析。例如患者是由於敗血症引起，敗血症控制後，腎臟功能就會好轉。

再者，並非所有急性腎衰竭都需要緊急透析，若急性腎衰竭沒有危害生命或造成其他器官衰竭，可以先治療原始病因；但若急性腎衰竭影響生命，甚至引發呼吸衰竭、肺水腫，或嚴重代謝性酸中毒，就要考慮短期透析，避免其他器官進一步惡化。

緊急透析治療以往都以血液透析為主，這是由於短期血液透析的導管為雙腔靜脈導管，置放快速且能立即使用，但若患者進入長期透析，需要放希克氏管及動靜脈廔管，必須再進行透析導管置放手術。透過床邊腹膜透析植管方式，能夠局部麻醉且快速置放腹膜透析導管，日後若患者需要長期透析，也毋需另外置放導管，原有導管即可終身使用，如患者腎臟功能回復而脫離洗腎，也可直接拔除。

此外，相較於血液透析，腹膜透析保存較多殘餘腎功能，也較不會影響急重症患者的血壓，急性腎衰竭的患者往往合併多重器官衰竭，緊急腹膜透析治療能在不影響患者血壓之下，幫助患者清除毒素。

林軒任提醒，當發生急性腎衰竭時，務必把握治療黃金時間，千萬病急亂投醫，只要配合醫師接受治療，都能免於留下終身遺憾。