快訊

驚人影像！逃離喀布爾 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

股價兩樣情！聯亞藥重挫陷百元保衛戰 高端邁向漲停板

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敗血症引起急性腎衰竭 緊急腹膜透析救他一命

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，急性腎衰竭時，務必把握治療黃金時間，千萬病急亂投醫，只要配合醫師接受治療，都能免於留下終身遺憾。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，急性腎衰竭時，務必把握治療黃金時間，千萬病急亂投醫，只要配合醫師接受治療，都能免於留下終身遺憾。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名76歲男性因脊椎感染造成膿瘍，整天食慾不振，後因敗血性休克被送往急診，當時血中氧氣不足、血壓下降，且尿不出來，抽血檢查發現血液中尿素氮、肌酐酸飆高，研判為急性腎衰竭，經醫師為他緊急腹膜透析治療4天後，身體各項數值才大幅改善，並在一周後拔除腹膜透析導管，救回一命。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，患者因脊椎旁膿瘍感染造成敗血性休克，到院時收縮壓僅90毫米汞柱、尿素氮70、肌酐酸9.97，且血中動脈氣體分析7.07，研判為敗血症引起急性腎衰竭，出現危害生命的代謝性酸中毒，因此立即透過緊急腹膜透析矯正治療，搶救治療黃金時間。

他說，引發急性腎衰竭的原因，按照結構可以分為腎前性、腎性，及腎後性。腎前性包括敗血症造成的低血壓、腹瀉，或其他原因造成的脫水、心臟衰竭等；腎性包含腎毒性藥物、腎絲球腎炎等；腎後性大多由於泌尿道阻塞引起，例如急性尿滯留、結石、腫瘤造成阻塞，或攝護腺肥大等原因。

家屬乍聽「腎衰竭」相當害怕，擔心父親是否因此喪失腎臟功能，需要終身透析。他說，急性腎衰竭與慢性腎衰竭有些不同，急性腎衰竭只要於早期診斷出病因，並快速解決，腎臟功能有機會回復或脫離透析。例如患者是由於敗血症引起，敗血症控制後，腎臟功能就會好轉。

再者，並非所有急性腎衰竭都需要緊急透析，若急性腎衰竭沒有危害生命或造成其他器官衰竭，可以先治療原始病因；但若急性腎衰竭影響生命，甚至引發呼吸衰竭、肺水腫，或嚴重代謝性酸中毒，就要考慮短期透析，避免其他器官進一步惡化。

緊急透析治療以往都以血液透析為主，這是由於短期血液透析的導管為雙腔靜脈導管，置放快速且能立即使用，但若患者進入長期透析，需要放希克氏管及動靜脈廔管，必須再進行透析導管置放手術。透過床邊腹膜透析植管方式，能夠局部麻醉且快速置放腹膜透析導管，日後若患者需要長期透析，也毋需另外置放導管，原有導管即可終身使用，如患者腎臟功能回復而脫離洗腎，也可直接拔除。

此外，相較於血液透析，腹膜透析保存較多殘餘腎功能，也較不會影響急重症患者的血壓，急性腎衰竭的患者往往合併多重器官衰竭，緊急腹膜透析治療能在不影響患者血壓之下，幫助患者清除毒素。

林軒任提醒，當發生急性腎衰竭時，務必把握治療黃金時間，千萬病急亂投醫，只要配合醫師接受治療，都能免於留下終身遺憾。

患者 敗血症 血液透析

延伸閱讀

好消息！陽明交大醫院新冠「清零」患者全部治癒出院

93歲翁輸尿管結石推回腎內 以軟式輸尿管鏡雷射清除

防疫忙到分”腎”乏術？腎臟病人早餐精準吃，輕鬆減緩腎衰竭！

女童肚子痛了1年 醫師用腹部超音波看出了問題

相關新聞

奧麥斯最快明生成 影響台灣時間點曝光

天氣晴朗炎熱，今(17)日中午前後花蓮縣縱谷，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北...

汽燃費還有309萬輛沒繳 公總提醒：8/31是最後期限

受到疫情影響，110年度自用汽機車的汽燃費開徵繳納期間延後至8月31日止。公路總局今表示，截至16日止，已有8成6車輛完...

華航長榮宣布試行國際航空旅行通行證 時間、航點看這

國籍航空今天陸續宣布將試行國際航空運輸協會旅行通行證（IATA Travel Pass）。中華航空說，將自8月30日導入...

雙北花東六縣市高溫特報 大台北、山區小心午後雷陣雨

今天各地天氣晴朗炎熱，午後容易有局部雷陣雨。氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著北方鋒面南下到北部海面，今天晚上開始，馬祖就會...

台灣人普遍不想讓小孩練體育？十大背後原因揭曉

甫閉幕的2020東京奧運，台灣創下史上最佳奪牌數紀錄，運動員鏡頭前帶來的精彩表現，讓全台灣人的運動細胞跟著沸騰起來，儘管比賽結束了，這些精彩瞬間仍然受網友津津樂道。

陳吉仲允諾文旦大果加工收購 台南柚農急：何時要啟動

台南市文旦自8月上中旬已陸續採收，農委會主委陳吉仲14日出席麻豆區農會文旦鮮上市記者會宣布，將以每公斤12元持續收購大果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。