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奧麥斯颱風最快明生成 影響台灣時間點曝光

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奧麥斯最快明生成 影響台灣時間點曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日2時「中央氣象局」、「美軍聯合颱風警報中心」預報資料皆顯示，關島東方的「熱帶低壓」最快也要到明日，才會發展為颱風「奧麥斯」，預測偏西前進。圖／氣象局提供
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日2時「中央氣象局」、「美軍聯合颱風警報中心」預報資料皆顯示，關島東方的「熱帶低壓」最快也要到明日，才會發展為颱風「奧麥斯」，預測偏西前進。圖／氣象局提供

天氣晴朗炎熱，今(17)日中午前後花蓮縣縱谷，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市盆地，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日2時「中央氣象局」、「美軍聯合颱風警報中心」預報資料皆顯示，關島東方的「熱帶低壓」最快也要到明日，才會發展為颱風「奧麥斯」，預測偏西前進，通過關島附近後，轉向西北西，但5天後的「不確定範圍」已很大，琉球海面至呂宋島之間，皆是可能通過的範圍。

吳德榮說，根據最新(16日20時)歐洲系集(ENS)模式50次的模擬，大致向西前進，行經關島附近後，轉向西北西，路徑開始分歧，僅有少數能繪出完整路徑，大多數都在途中夭折，顯示環境中有不利其維持強度的因素存在。由於預測資料顯示，除了路徑、還有強度的「不確定性」，故急著討論其對台的威脅，還不合適，需再觀察。

吳德榮表示，昨日午後近山區仍有「劇烈天氣」(雷擊、瞬間強降雨)發生，向周圍擴散，有「大雷雨」、「豪雨」特報的發布。最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(17)日台灣在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意天氣變化及氣象局特報。

吳德榮說，今各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。各地高溫約可達35、36度；北部約在24至36度，中部24至36度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明日至周五(18至20日)水氣增多，午後持續有強對流發展，其他時間也有局部短暫陣雨的機率。周六(21日)至下周一(23)日的天氣與「奧麥斯」的發展與動向有關，「不確定性」大，應再觀察。

吳德榮 颱風 天氣動態

延伸閱讀

午後強對流發展 吳德榮：周三、周四水氣增多

熱帶低壓路徑分歧 吳德榮：討論對台威脅還太早

台灣處在高壓邊緣 吳德榮：午後常有強對流發展

午後持續有雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣

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