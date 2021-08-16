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抗疫救人卻挨罵 急診醫師：「戴護目鏡時，你不能哭」

聯合報 / 作者 胖鳥（急診科醫師）／整理 游昊耘
《這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記》。 圖／聯經出版提供
《這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記》。 圖／聯經出版提供

台灣新冠肺炎疫情5月急速升溫，單日確診個案一度飆破300例。急診科醫師胖鳥分享身處第一線的抗疫心情，他遇過病患的質疑與謾罵，也記得來自每一位陌生人的溫暖鼓勵，來看看急診科醫師疫情下的真情自白。

《這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記》精彩書摘試閱：

急診通常是提前排班，而我沒有預知未來的能力。所以，2021年5月我的班表，幾乎都集中在了熊掌篩出奇蹟之後，該月最後一週更是連上了6班。

連上6個有疫情的急診班是什麼體驗？可能只跟瀕死體驗差了一點點。

就像是一場沒完沒了的游泳比賽。你奮力的掙扎，希望能看到終點。一開始能游得很快，還能緩出餘裕時不時跟同伴說個冷笑話。到最後，愈游愈遠，就愈沒有力氣；看愈來愈多你背負著的人死去，就愈發現自己的無能，幾度都想要停下來，讓大海就此將你滅頂。

在這樣的情況下，我的心理，變得脆弱不堪。

那天，我跟一個婆婆討價還價，說明她的狀況真的不需要在疫情這麼嚴峻的狀況之下住院。講到夕陽都西沉，學姊都來跟我交班、換我進戶內吃飯了，婆婆才忿忿不平地起身離去。

臨走前，她丟下一句：「查某人就是雞掰！當什麼醫師！」

坦白說，我在急診混了三年，聽過比這難聽上百倍的話。但是穿著兔寶寶裝悶熱著，護目鏡緊得我眼睛都痛了，N95口罩壓得我耳朵都要出壓瘡；那一刻，她不經意的一句惡意，終於讓我到了極限，委屈地掉下了眼淚。

眼淚模糊了我的視線。我完全看不清楚病人清單，幾乎無法交班。

這一次，我學到了，戴著護目鏡時不能哭。

因為眼前會一片霧，而穿著兔寶寶裝，你擦眼淚會染污。

當然不是每個民眾都充滿敵意。

大概有一半比例的病人，都像是疫情開始前的臺灣人，友善、團結、彼此尊重。

有些輕症病人只是等著我看X光，被我遺忘了幾小時，直到我急救了個重症病人出來才默默想起他。他從白天等到夕陽西下，居然沒有抱怨，沒有急迫，只是點點頭，感謝了我，然後繳費默默離去。

有的小朋友連續腹瀉發燒好幾天，全身缺水，血管一打就破，又細又扁就是打不上點滴。護理師急得滿頭冒汗，父母卻罕見地不埋怨，只是努力地抓著孩子不讓他掙扎，一邊充滿歉意地說，不好意思啊，踢到你們了。

有次我宅在家裡網路購物，待貨送到後，發現裡面竟然附了一張紙條。上面寫著：「我發現妳是醫護人員，這筆訂單，我給妳全免退款。辛苦了，加油。」

烈焰當空，不少病人等到口乾，溜出去買了水。我看有個女學生買了好幾瓶，還以為她是預期自己會等很久，沒想到，她將水分給了坐在她附近、素昧平生的老爺爺老奶奶；分發前，她還特意用酒精洗了洗手。長輩們通常行動不便，又怕錯過叫他們檢查的時間，不敢離開。

這瓶體貼的水，不啻是沙漠中的甘泉。

一個不知哪個世紀蹦出來的老人就是不想戴口罩，趴趴亂走。護理師疲於奔命追著他要阻止，沒想到半甲壯漢與熱心路人更猛，一路將他逼到了封鎖線之外。

一點寬容，一點體諒，一點愛。

我想像著，這些美好的元素，也許能讓千瘡百孔的臺灣，一點一點好起來。

本文摘自《這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記》，聯經出版 2021/07/22 出版

疫情 醫師 婆婆

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