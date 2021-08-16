中秋連假離島4萬974個座位 周三上午9時開放訂位

今年中秋有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供606架次，計4萬974個座位數，並從8月18日（週三）上午9時起開放訂位。

民航局表示，今年中秋假期自9月18日(週六)至9月21日(週二)有4天連假，民航局規劃，9月17日(週五)至9月22日(週三)為航空疏運期，共計6天。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線402架次、2萬5998個座位數；金門航線120架次、9,216個座位數；馬祖航線84架次、5760個座位數；上述3離島航線共計提供606架次、4萬974個座位數，民航局已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局表示，這次中秋連假，在尖峰時段9月17日至9月19日台灣出發往離島方向，以及9月20日至9月22日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局說，因中央流行疫情指揮中心實施本島往離島旅客篩檢措施，旅客應提早抵達松山等5個本島機場填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，進入航空站時即應佩戴口罩及量測體溫，並視填寫健康聲明書內容依指揮中心公告配合快篩作業。

此外，民航局也提醒旅客，依指揮中心公告，搭機前14天內有疑似症狀者須於機場接受快篩，並於採檢陰性後始能登機，如所搭乘航班時段(如早班機或晚班機)尚無篩檢服務，須請旅客取消搭乘該航班，航空公司將免手續費退改票；如欲於機場接受快篩者，可於篩檢站作業時間接受快篩。