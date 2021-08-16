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爆汗男每天換衣4次竟患這病 醫師：高溫注意8症狀

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
脖子腫是甲狀腺機能亢進的表徵之一。示意圖／Ingimage
脖子腫是甲狀腺機能亢進的表徵之一。示意圖／Ingimage

酷熱天氣容易讓人浮躁，加上外在壓力及自身情緒影響，身心容易抑鬱不安、誘發病痛。一名31歲男性上班族每到夏日總是爆汗如雨、一天要換3至4件衣物，6年前開始中醫調理身體，效果有限，直到今夏脫水嚴重，中暑昏厥，才緊急送醫，發現自己罹患「甲狀腺機能亢進」。

甲狀腺是人體重要的內分泌器官，負責調控身體代謝功能，但人體夏日新陳代謝旺盛，易流失水分和營養，且天氣酷熱，易導致情緒不穩、內分泌失調，進而誘發「大脖子」等相關症狀。

書田診所家醫科主治醫師陳柏臣指出，甲狀腺機能亢進症狀相當多元，有身體過熱、爆汗、心跳快、手抖、吃不胖、躁動、睡不著、講話快等，容易影響患者日常生活。

對於女性患病率是否較男性高出許多？陳柏臣說，其實不然。女性因較男性注意身體健康狀況，比較會至醫療院所就診，較容易發現患病，男性則相反，「較少發現患病，並不代表沒有患病」。

陳柏臣之前收治過一名31歲男性上班族，為緩解爆汗症狀，已請中醫調理6年，但效果有限，患者原考慮進行汗腺神經燒斷手術，一勞永逸直流汗的症狀，直到今夏脫水嚴重，中暑昏厥，送醫進行全身性健康檢查，才確診「甲狀腺機能亢進」，服藥2周後已康復。

為預防患病，陳柏臣建議，患者應要有充足睡眠，避免抽菸與飲酒；減少含碘飲食，如海帶、紫菜等；多吃含吲哚成分的食物，如高麗菜、花椰菜、胡蘿蔔；避免刺激性食物，如茶葉、咖啡等含咖啡因的物質；另適時放鬆，可舒解壓力，避免誘發病因；規律運動可讓肌肉、心血管系統更健康。

甲狀腺機能亢進 患者

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