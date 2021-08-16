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影／南投紫南宮神氣十足 信眾爭搶威力彩頭獎17.5億

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮大運發彩券行上月27日開出史上最高的威力彩31.2億頭彩後，買彩券人明顯增加。記者黑中亮／攝影
竹山鎮大運發彩券行上月27日開出史上最高的威力彩31.2億頭彩後，買彩券人明顯增加。記者黑中亮／攝影

威力彩連槓39期，頭獎金額飆升至17.5億元，不少民眾為求財氣，上周末及今天紛紛跑來南投紫南宮拜完神明後，就來到曾開出威力彩史上最高頭獎金的大運發彩券行，希望借神氣求個好手氣。

彩券行指出，許多民眾為了一圓發財夢，最近拜威力彩又連槓39期的影響，來紫南宮的人潮很多，由於開獎當天受高額獎金的趨使下，每天投注站購買彩券，加上去年一名女子在紫南宮拜完神明後，幸運中獎與另一注平分31.24億元，而近期在威力彩頭獎上看17.5億元的加持下，這幾天大批香客湧入紫南宮，參拜的人潮絡繹不絕。

至於前來包牌的人來來去去太多了，業績成長很多；也發現不少包牌的方法，例如有4、5個朋友，算準時辰一起來，然後買威力彩第二區的1到8個號碼，每一個號碼都買100張，但第一區都採用電腦選號，所以總共800張，每張100元，總共斥資8萬元來增加中獎機率。

不少香客甚至分享中獎方程式，就是先到「金筍迎客」七星級廁所洗洗手，再去紫南宮廟拜拜求土地公保庇，接下來就是求發財金後，摸摸金雞求財氣，之後便到彩券行買彩券，希望能仿效去年中獎者的途徑，沾沾發財好運氣。

主委莊秋安表示，紫南宮拜土地公是陽廟，歡迎大家來借發財金，但本意不是要信眾求偏財，由於威力彩的頭獎獎金高，上周末的人潮增加非常多，但不鼓勵信眾拿借來的發財金拿去買威力彩或刮刮樂，同時呼籲民眾注意疫情未放鬆，因此不開放民眾進入宮殿內參拜，安排有工作人員會提醒社交距離。

彩券行 威力彩 紫南宮

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