快訊

美與神學士對話！五角大廈：每天在喀布爾機場接觸數次

心美力3 HMO配方，銜接母乳雙重保護力！配方奶新趨勢，全球No.1心美力3 HMO奶粉雙重保護配方，全新上市

文 / 亞培提供

▲ 小兒科醫生:除了提供寶寶基礎營養，配方奶中特殊結構寡醣與足量核苷酸，更是銜接母乳雙重保護力的關鍵！ 圖／亞培提供
▲ 小兒科醫生:除了提供寶寶基礎營養，配方奶中特殊結構寡醣與足量核苷酸，更是銜接母乳雙重保護力的關鍵！ 圖／亞培提供

面對家中寶寶活潑好動，手口並用地自在探索，爸媽總是陷入兩難吧！又想讓寶寶自在探索，又擔心寶寶接觸環境中許多無形的干擾。為此，兒科醫師再三提醒，父母努力減少外界環境干擾的同時，更應該注意提升寶寶的自身保護力。除了母乳帶給寶寶的營養外，添加能銜接母乳保護力的關鍵因子: 特殊結構寡醣及核苷酸的HMO配方，更是銜接母乳雙重保護力的關鍵！

銜接母乳奶粉怎麼選？心美力3 HMO奶粉雙重保護配方，給寶寶雙重保護力

現在越來越多職場媽媽、或面臨母乳與配方奶混哺的媽媽，煩惱如何為寶寶挑選銜接母乳的配方奶粉。市面上五花八門的配方奶粉產品讓人眼花撩亂，日前兒科醫師提出奶粉挑選的三大準則，建議配方奶粉挑選應首重「能銜接母乳雙重的保護力」、「具有科學臨床實證」以及「大品牌的奶粉」。

奶粉中的哪些配方能幫助寶寶銜接母乳雙重保護力呢？國際品牌亞培引領全球HMO配方研究超過20年，專注研究母乳保護力的奧秘，並研發全球第一個心美力3 HMO雙重保護配方，將過去配方奶1所缺乏的，銜接母乳保護力的關鍵因子[特殊結構寡醣與核苷酸]，加入全新升級心美力3 HMO雙重保護配方中，讓心美力3 HMO配方為寶寶築起面對外界干擾的堅固保護牆，帶給寶寶的雙重保護力，為配方奶樹立新的選擇標準：不只要營養均衡，更要能銜接來自母乳的雙重保護力。

▲ 擁有特殊結構寡醣及足量核苷酸的配方奶粉，是保護寶寶健康的關鍵。 圖／亞培提供
▲ 擁有特殊結構寡醣及足量核苷酸的配方奶粉，是保護寶寶健康的關鍵。 圖／亞培提供

寶寶保護力如何養起？消化道健康與營養是關鍵！

幼兒保護力需靠良好營養攝取與外在環境刺激相輔相成。由於消化道是提供寶寶保護力的最大源頭，一旦消化道菌叢發生改變或有壞菌入侵消化道，就會導致寶寶哭鬧不開心！因此醫師與家長們皆十分看重寶寶消化道健康與菌叢狀況。

母乳中具備其他乳源所沒有的保護因子與益菌生，能夠鞏固寶寶消化道健康，提供由內而外的先天與後天保護力，故醫學、營養各界皆視「母乳哺育」為寶寶最好的營養選擇。然而，面臨斷奶、或無法哺餵母乳的媽媽，便可以考慮透過選擇含銜接母乳雙重保護因子的配方，如:含添加獨特結構寡醣及核苷酸的心美力3 HMO配方，來銜接母乳雙重保護力，並支持寶寶建立自我保護力，自由探索新美麗。

經超過20年的研究，亞培心美力3 HMO配方解開母乳保護力的重要奧秘，進一步發現母乳中關鍵的第三大成分：獨特結構的寡醣集合，可維持寶寶消化道機能，減少寶寶受到外界干擾，調節寶寶的自我保護，支持先天保護力。

HMO配方的雙重保護力關鍵：獨特結構寡醣與核苷酸

科學研究發現，母乳中含有充足的寡醣集合，佔母乳巨量營養素中的第三大營養。而母乳中具有獨特結構的寡醣，更是母乳關鍵保護因子，可以支持與促進寶寶的先天保護力，面對外界干擾依舊活力滿滿！

面對外界環境眾多且不可預期的干擾，僅有即時反應的先天保護是不夠的！研究顯示，母乳中還有另一種珍稀保護因子：核苷酸，可激發寶寶後天保護力，透過核苷酸成分具專一性的記憶與識別，應對外在環境干擾，維護寶寶健康。

核苷酸具調節寶寶體質的作用，透過核苷酸的補充是增加寶寶保護力的好選擇，提升消化道保護力。因此，擁有獨特寡醣與足量核苷酸保護因子的奶粉，是除了天然母乳外，另一個增加寶寶保護力的好選擇！

▲ 心美力3 HMO配方，銜接母乳雙重保護力的奧秘。 圖／亞培提供
▲ 心美力3 HMO配方，銜接母乳雙重保護力的奧秘。 圖／亞培提供

心美力3 HMO配方–全球No.1 HMO配方，銜接母乳雙重保護力

亞培心美力3深知寶寶保護力養成，對於奠定成長發展極為重要！率先推出全球第一支銜接母乳保護雙配方的心美力3 HMO配方，加回過去配方奶1所缺乏的、銜接母乳雙重保護力的關鍵因子，為寶寶由內而外調節體質、維持消化道健康，強健自我保護力，面對外界花花世界，更能探索新美麗！

立即申請試用
心美力3 HMO：https://bit.ly/3xJPmkQ
心美力親護3 HMO: https://bit.ly/3maH9nB

相關新聞

熱帶低壓結構不佳 氣象局估生成颱風奧麥斯機會降低

氣象局今天表示，在關島附近的熱帶低壓因結構不佳，增強為颱風奧麥斯的機會降低，最新路徑預估將會朝西轉西北，最後往北向日本前...

抗疫持久戰 戴罩「爛臉」暴增 小心愛美變反效果

在疫情三級警戒2個多月後，全台民眾終於歡喜迎來降級，不過，即使確診案例大幅減少，在疫苗覆蓋率未達一定程度下，民眾出門仍然無法擺脫口罩，值此後疫情時代，民眾每天有很長時間必須戴口罩，如何學習與口罩共存，甚至要適時換個心情，將口罩視為和衣服、鞋子一樣的時尚用品，是值得重視的課題。

B、C肝篩出陽性抗體 僅4成回院追蹤

健保統計，我國約95萬人為B、C肝炎苦惱。衛福部國健署擴大B、C型肝炎篩檢條件，今年3月前民眾篩檢約78萬人，到了5月達...

健康主題館／新冠疫苗副作用 接種後頻尿？

●打新冠疫苗後，頻尿患者增加

健康你我他／兩個女兒下廚 父親節在家吃

我已是古稀之齡的老媽子，育有2位掌上明珠，往年的父親節，貼心的女兒都會在鄰近餐廳，訂一桌豐盛的宴席，慰勞家人。今年因疫情...

破解健康迷思／白袍高血壓 可能真變高血壓

Q：白袍高血壓會不會真的變高血壓？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。