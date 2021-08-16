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綠鬣蜥衝擊生態 南市今年捕捉數量比過去4年還多

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
綠鬣蜥繁殖快速衝擊生態，南市今年迄今已捕捉逾1300隻，超過過去4年總和。圖／農業局提供
綠鬣蜥繁殖快速衝擊生態，南市今年迄今已捕捉逾1300隻，超過過去4年總和。圖／農業局提供

屬外來種的綠鬣蜥近年來因任意棄養，逐漸成為生態隱憂，台南市政府農業局表示，今年捕獲數量已超過過去4年總和，呼籲全民防治外來入侵物種。

農業局長謝耀清表示，綠鬣蜥外型極具特色，吸引民眾飼養，近幾年因棄養、野放問題，形成生態隱憂，目前南市入侵綠鬣蜥野外族群主要分布於仁德區三爺宮溪與鹽水區八掌溪流域周邊，其他區域僅有零星發現。

今年更針對綠鬣蜥出現熱點區域加強移除能量，至7月底已捕捉1345隻，比2017至2020年共929隻數量還多，期望抑制族群數量避免擴散至其他區域。

除綠鬣蜥，同為外來種的小花蔓澤蘭及香澤蘭，因生長快速，造成樹木及作物因被纏繞覆蓋或被占據棲地而死亡，影響林木生態及經濟果樹；貌似艾草和滿天星花的銀膠菊於春夏季繁衍，適應力極強，影響農田生態，其腺毛及花粉長時間接觸可能引起部分民眾過敏反應。

農業局說，銀合歡及刺軸含羞木，除生長、繁殖力強，會排放毒素抑制本地植物生長，排他性極強，造成生物多樣性喪失及生態系統劣化，皆亟需進行防治，避免擴散。

農業局指出，綠鬣蜥以草食為主，不會主動攻擊人，民眾若戶外發現無須理會，如出現住家，可控制其在封閉空間再通報農業局處，通報各區公所或洽農業局通報專線0800241314處理，希望藉由全民參與，減少入侵物種對台灣生態衝擊。

綠鬣蜥 棄養 小花蔓澤蘭

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