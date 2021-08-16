集集台16線搶通恢復雙向通行 集集支線本周五前搶通
台16線邊坡上周六坍方，及台鐵集集支線2、3號隧道邊坡崩塌事件，集集鎮長陳紀衡指出，日前除緊急撤離居民安置於飯店，並與鐵路局嘉義工務段、公路總局南投工務段，先搶通公路通行外，針對集集線鐵道部分，將於20日前搶通，隧道內加做鐵門及鋼骨鋼網等其他臨時性防護措施，將由鐵道局於明年發包，預計明年底施作。
立委許淑華表示，上周六凌晨，台16線邊坡因連日豪雨，造成集集往水里11公里處大量土石崩落，阻斷雙向4車道，同時影響集集線鐵道區間車運行，所幸無人傷亡，道路也在搶修後暫時恢復單線道通行，由於當地民眾因深怕坍方再次發生，更是嚇得晚上不敢回家睡覺，會勘過程中巨石頻頻掉落，情況十分危險外，更發現邊坡有大型長條裂縫。
鎮長陳紀衡說，台16線及集集線火車是重要的觀光路線，南投工務段先搶通恢復雙向單線道通行，隧道的崩塌點，預計本周五前讓鐵路恢復通行， 隧道內加做鐵門及鋼骨鋼網等其他臨時性防護措施，永久性防護設施及隧道間隙加寬工程，則由鐵道局於明年發包開工施作，而上方靠近民宅處的邊坡，近日內會於裂縫處進行灌漿加固。
目前公路雖已恢復雙向通行，但工務單位籲請用路人行經此段務必小心駕駛，畢竟昨日搶通後邊坡又滑落一顆巨石、彈跳躍過護欄到對向車道，所幸當時剛好無人車經過，公路總局將找專業團隊評估鐵路隧道外的邊坡改善工法。
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