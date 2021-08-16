好消息！陽明交大醫院新冠「清零」患者全部治癒出院
國立陽明交通大學醫院是宜蘭重大傳染病專責醫院，從5月初新冠疫情爆發至今醫護人員全力抗疫，今天宣布「清零」，病房沒有確診病患。經統計，收治100名確診者中包括支援萬華地區及新北患者，全部都治癒出院，創下新冠「零死亡」治療紀錄。
在收治的100名確診病人中，有5位病患因病情危急轉入加護病房搶救，60歲以上的比例高達21%；年齡未滿18歲的兒科收案確診病例也達13例，甚至是未足歲的嬰幼兒，情況很緊急。
加護病房5名患者中，63歲男性病患併發肺栓塞病危，所幸及時正確診斷並給予抗凝血藥物治療，經過24天治療後平安出院；另外加護病房當中有因呼吸衰竭接受插管呼吸器治療的有2位，也都順利拔管成功，其中包含1位從萬華來宜蘭檢疫所隔離，期間病情急速惡化，經由檢疫所迅速直入加護病房搶救成功；有3人次接受救命神器-高流量氧氣鼻導管治療，如今病患都已成功解除隔離出院。
陽明交大醫院重症醫學部張時杰主任表示，有些本身就有慢性疾病，因病情嚴重共有26位患者接受專案進口藥物「瑞德西韋」治療，針對全身性發炎指標較高的病患給予抗體藥物安挺樂(Tocilizumab)，才有良好療效。
除了高齡及慢性病族群，院方收治年齡未滿18歲的兒科收案確診病例也達13例，甚至是未足歲的嬰幼兒，在小兒科阮建彰主任帶領的兒科團隊細心照顧下，也已全數出院。
院長楊純豪表示，自從SARS疫情後，該院就成為宜蘭唯一傳染病應變醫院，面對這波新冠世紀之疫，全院動員迎戰，專責病房從17床擴增至76床，加護病房也由3床負壓隔離病房擴充到10床房，雖然醫護人員身心壓力都已近極限，不過守護患者的抗疫精神勇無退縮。
所有確診病患都治癒且清零，陽明交大醫院醫護團隊感動說：「我們做到了」。目前院方仍保留一區病房備用，也呼籲民眾務必戴口罩、勤洗手遵守防疫規定，勿因疫情趨緩而降低戒心，才能平安度過疫情。
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