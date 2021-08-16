北市18業者登錄平台揭露豬肉資訊 未公開者最高處10萬

台灣自今年1月1日起，放寬輸入豬肉及相關製品萊克多巴胺殘留容許量標準政策，北市府以「源頭管理、明白標示」為原則，公告北市豬肉原料進口（輸入）業者自8月16日起納入台北市食材登錄平台，公開進口肉品資訊，目前北市已有18家已於平台上線，未公開者最高處10萬罰鍰，情節重大者最高處1年停業處分。

此次業者登錄內容，依照北市食品安全自治條例第7條公告，北市業者每月輸入的10項豬肉及豬可食部位原料，像是生鮮豬肉、豬內臟、豬脂等產品中文名稱、出口國別、自主輪替性檢驗報告等相關紀錄。

統計自1月1日至8月11日止，北市已有18家豬肉進口業者完成登錄，揭露於台北市食材登錄平台「肉品專區」的「進口肉品專區」，總計公開115件產品、61件檢驗報告、源自6個國家包含美國1件、西班牙77件、加拿大9件、荷蘭11件、丹麥16件、法國1件。

北市衛生局指出，未依規定辦理公開食材資訊者，將依照台北市食品安全自治條例第17條規定，初期將限期改善，經複查若仍未改善，將處3萬以上、10萬以下罰鍰，並可按次處罰至改善為止，情節重大者，將處6個月以上、1年以下停業處分。

衛生局表示，北市府今年起逐步完成豬肉進口商、連鎖通路商及末端食品業者的管理措施，包含率先透過北市食品安全自治條例，公報「肉品進口商強制自主檢驗」及「連鎖超商、超市及大賣場設置不含萊劑專區」，並針對標示新制啟動專案稽查，從源頭到產品上架，做到讓豬肉產品能夠食材溯源、明白標示，資訊更透明。