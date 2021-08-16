當心日本腦炎豬傳人致死 新北加強稽查養豬場

夏季是病媒蚊活動旺季，不少病毒也會因此傳播，其中在5到10月流行的日本腦炎，雖然不會人傳人，但有可能病媒蚊叮咬家畜後傳給人類，致死率可達2到3成，甚至半數留有後遺症。新北動保處近期也加強養豬場稽查，截至上月底已稽查465家，提醒業者做好相關防疫。

日本腦炎是因病毒引起急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜，不會人傳人，但病毒會在豬、牛身上繁殖，再經由蚊子叮咬人體而感染。

動保處指出，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要傳播媒介，日本腦炎流行季節在每年5至10月，病例高峰出現在6至7月。若不幸感染日本腦炎，輕微者會出現頭痛、嘔吐現象，嚴重者則會引發急性腦炎，致死率約2到3成，即便存活仍有約3到5成有神經性或精神性後遺症。

對養豬戶而言，豬隻感染日本腦炎，在妊娠母豬會引發流產或死產，造成豬農經濟損失，可藉由幫母豬施打疫苗及撲滅病媒蚊預防。

為預防日本腦炎發生，動保處自1月到上月底，共稽查轄內465間養豬場，宣導各項防疫措施預防病媒蚊孳生。豬農鍾國良表示，場內會放置捕蠅紙，維持每周例行消毒，並清除積水保持乾燥，防止病原。

動保處表示，養豬戶若發現多數動物健康不佳有可疑疫情時，應主動通報，日本腦炎是人畜共通傳染病，只要撲滅病媒蚊孳生，即可降低病毒傳播風險。