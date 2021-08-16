終結月經貧窮 台南啟動登月計畫連公廁都有棉棉

「月經貧窮」議題逐漸受到關注，台南市政府今天啟動「登月計畫」，結合民間資源，提供免費的衛生棉給弱勢女性及偏鄉女學生，並試辦3個月在市府及區公所公廁內提供衛生棉，並舉辦月經講座，消除汙名化，希望性別平等更邁進一步。

啟動記者會上午在永華市政中心舉辦，市長黃偉哲主持並頒贈給提供免費衛生棉的台南市康那香企業公司董事長戴榮吉，與舉辦月經教育的全球小紅帽協會創辦人林薇。

黃偉哲表示，身為男性的他能夠體會太太及女兒生理期時的不便與不舒服，感謝康那香企業與全球小紅帽協會的支持，盼透過衛生用品的免費提供，以及月經講座，能夠讓所有女性市民朋友感到方便，更舒服的面對生理期，同時也藉由教育來翻轉大眾對於月經隱晦避談的汙名。

黃偉哲指出，免費生理用品會提供給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，約有2100位弱勢女性獲得幫助，另外，兩處市政中心與37區公所的公廁皆會放置衛生棉，供洽公女生使用，初步試辦3個月，南市府會努力讓活動延續下去。

戴榮吉則對於弱勢族群在沒錢購買生理用品上的困境，表達不捨，承諾康那香將持續支持市府的登月計畫。

林薇也感謝南市府舉辦「登月計畫」，攜手透過月經教育破除月經汙名，希望每位家長、老師都能成為孩子們最強力的後盾與陪伴，也希望孩子們可以透過月經學習來同理他人以及尊重自己。

社會局長陳榮枝表示，康那香企業提供的衛生棉將免費捐贈給社會局社工服務之弱勢家庭女性生理用品，包含女性街友、社會局服務中的受暴婦女，以及監護女性兒少等，並由社工親自送達受服務之家戶，另外配合教育局針對偏鄉女學生免費發放衛生棉，接下來社會局也會加強媒合民間單位捐助社會局委辦或合作之各實物愛心銀行生理用品，提供弱勢經濟邊緣家庭女性需求。