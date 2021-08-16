竹北大安醫院自創「精準抽藥台」 5分鐘抽12劑疫苗

對抗疫情是一場長期戰爭，疫苗身為當前的稀缺物資，為了讓疫苗「每一滴都不浪費」，新竹縣竹北大安醫院自創「精準抽藥台」，將疫苗固定住，讓醫護人員可用兩手穩定握住針管抽藥，一瓶AZ疫苗不到5分鐘，就能精準抽取到11到12劑。

新竹縣長楊文科近日到接種站關心施打疫苗情形，看到醫護利用抽藥台細心、流暢的作業，讓原本領用的1000劑成功為1208人施打，也對大安醫院的「客家打法2.0」表示讚嘆。

楊文科指出，除了先前醫護人員使用刻度精細針筒外，再加上抽藥台的協助，可在抽取藥液時抓得更精準，也感謝大安醫院願意將這個「神器」推廣到其他新竹縣衛生所、醫院，幫助施打疫苗抽取更精準，讓接種人數最大化。

大安醫院院長謝煒銘表示，每瓶疫苗都有緩衝劑量，在抽取藥劑時將劑量抓得較為精準，如以1毫升精細針筒抽取，就可讓原本提供10人施打的1瓶AZ疫苗，抽取到11劑，但如果要抽到最多的12劑，就必須執行的醫護全心投入，且得花上較長時間。

大安醫院為減緩醫護負擔，並更穩定精準地抽取藥液，自創了「精準抽藥台」，可將疫苗固定在台上，護理人員不需一手握住藥罐，另一手抽取，而是可以兩手穩定握住針管，更精準地抽藥，同時避免來回反覆抽藥情形，讓每一瓶疫苗緩衝劑量都不浪費，抽取量可以到12劑，也降低醫護長時間反覆抽取動作的辛勞。

謝煒銘也說，歡迎新竹縣其他有需要的各施打站、衛生所或醫院向大安醫院健康管理中心洽詢。