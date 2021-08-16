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新店安坑輕軌列車明年初上線測試 預計年底通車

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今日上午前往新店視察安坑輕軌施工情形，希望施工團隊加緊努力，力拚明年底完工通車。圖／新北市捷運局提供
侯友宜今日上午前往新店視察安坑輕軌施工情形，希望施工團隊加緊努力，力拚明年底完工通車。圖／新北市捷運局提供

新北市新店安坑輕軌土建主體工程2017年開工，目前已鋪設完平面軌道、全線高架橋梁合龍，預計9月首輛列車進駐機廠。市長侯友宜表示，安坑輕軌已完成81%，目前正在施作的是最重要的十四張站列車調度特殊軌道，預計明年初列車會上線測試，一定要在明年底完工通車。

新店安坑輕軌全長7.5公里，共有9站，其中包括4座平面車站、5座高架車站，高架段路線長度約4公里，跨越國道3號、五重溪、中安大橋引道，並以全長502公尺的安心橋，跨越新北環快道路以及新店溪。

安坑輕軌今年5月完成平面段軌道鋪設，7月達成全線高架橋梁合龍，接下來要開始執行高架軌道鋪設作業及高架車站施工作業，首輛安坑輕軌列車也將在9月正式進駐機廠；值得一提的是，民眾可以搭乘安坑輕軌可搭到十四張站，在此轉成環狀線。

侯友宜表示，安坑輕軌十四張站串聯環狀線十四張站，設有連通道轉乘，目前車站正進行屋頂、外牆包板及電扶梯安裝工作，三層樓的建築，規劃設置詢問處、出租商店、廁所以及站務職員休息空間等。

侯友宜說，安坑輕軌十四張站體將融合安坑地區山林特色，以「光與綠的展演場、家與山的守護站」為設計主軸，屋頂採山型形式，呼應「山村雅舍」的主題，未來會結合公共藝術設置，提供旅客更豐富的乘車體驗。

侯友宜表示，十四張站是未來列車調度的地方，需要使用特殊軌道，也就是菱形道岔，這塊每個步驟、程序都必須非常仔細施作，要特別感謝團隊將道岔做得如此細膩。

侯友宜指出，安坑輕軌列車預計明年初上線，執行動態測試及整合測試等相關作業，待明年底完工通車後，可提高新店、安坑地區大眾運輸旅運需求，並與環狀線建構轉乘路網，節省安坑地區通往雙北市區的通勤時間，至少15至20分鐘，成為安坑地區的交通新選擇。

安心輕軌十四張站是未來列車調度的地方，需要使用特殊軌道，也就是菱形道岔，該工程極為重要，施工團隊對任何細節都不敢馬虎。圖／新北市捷運局提供
安心輕軌十四張站是未來列車調度的地方，需要使用特殊軌道，也就是菱形道岔，該工程極為重要，施工團隊對任何細節都不敢馬虎。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌全長7.5公里，共有9站，其中包括4座平面車站、5座高架車站，其中十四張站將與環狀線相連結，民眾可在該站轉乘。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌全長7.5公里，共有9站，其中包括4座平面車站、5座高架車站，其中十四張站將與環狀線相連結，民眾可在該站轉乘。圖／新北市捷運局提供

輕軌 侯友宜

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