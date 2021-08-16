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海保署報喜 嘉義縣生態保育協會成功孵出3隻鱟寶寶

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
剛孵化的稚鱟體長只有0.5公分，顏色仍呈現半透明狀。圖／海保署提供
剛孵化的稚鱟體長只有0.5公分，顏色仍呈現半透明狀。圖／海保署提供

海委會海洋保育署在地守護團隊「嘉義生態保育協會」近日傳來喜訊，成功孵化出3隻鱟寶寶，創下當地首次成功孵化小鱟的紀錄！

海保署表示，鱟是4四億年前存在的活化石生物，高度依賴海岸棲地，成鱟會在海岸高潮線底質顆粒較粗的地帶產卵，孵化後的稚鱟在潮間帶泥灘地覓食生長。早年西海岸常可見鱟群遍佈沙灘，現在因為因海岸開發及人為過度利用，蹤跡消失，台灣本島僅嘉義及新竹有發現棲息紀錄。

海保署為推動地方參與海洋保育行動，發起「海洋保育在地守護計畫」，攜手全台38個在地團體共同參與，其中「嘉義縣生態保育協會」培訓20名具備鱟生態、環境知識及教學能力的志工投入收容成鱟的工作，6月到9月正值鱟繁殖期，兩對成鱟前後已產下近2萬多顆卵，最近鱟寶寶孵化，成功，志工們雀躍萬分。

嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添向海保署表示，嘉義的好美寮濕地自2003年至今，都有發現稚鱟蹤跡，但小鱟育成非常不易，他們曾接收過金門水試所的鱟苗，與中研院共同研究養育，不過都在長至成鱟前就死亡了，這次首次成功孵化出小鱟，寫下紀錄，大家如獲至寶。

嘉義縣生態保育協會最近成功孵化出三隻鱟寶寶，創下當地首次成功孵化小鱟的紀錄！圖／海保署提供
嘉義縣生態保育協會最近成功孵化出三隻鱟寶寶，創下當地首次成功孵化小鱟的紀錄！圖／海保署提供
嘉義縣生態保育協會每日觀察監測鱟卵孵化狀況。圖／海保署提供
嘉義縣生態保育協會每日觀察監測鱟卵孵化狀況。圖／海保署提供

嘉義 生態保育

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