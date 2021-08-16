海保署報喜 嘉義縣生態保育協會成功孵出3隻鱟寶寶

海委會海洋保育署在地守護團隊「嘉義縣生態保育協會」近日傳來喜訊，成功孵化出3隻鱟寶寶，創下當地首次成功孵化小鱟的紀錄！

海保署表示，鱟是4四億年前存在的活化石生物，高度依賴海岸棲地，成鱟會在海岸高潮線底質顆粒較粗的地帶產卵，孵化後的稚鱟在潮間帶泥灘地覓食生長。早年西海岸常可見鱟群遍佈沙灘，現在因為因海岸開發及人為過度利用，蹤跡消失，台灣本島僅嘉義及新竹有發現棲息紀錄。

海保署為推動地方參與海洋保育行動，發起「海洋保育在地守護計畫」，攜手全台38個在地團體共同參與，其中「嘉義縣生態保育協會」培訓20名具備鱟生態、環境知識及教學能力的志工投入收容成鱟的工作，6月到9月正值鱟繁殖期，兩對成鱟前後已產下近2萬多顆卵，最近鱟寶寶孵化，成功，志工們雀躍萬分。