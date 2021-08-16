國衛院專利新藥突破癌症腫瘤防護罩 估五年內用於人體

癌症連續39年蟬連國人十大死因，十大癌症殺手都是實體腫瘤，實體腫瘤之所以難以治療，最近科學家發現，這是因為腫瘤會促進周邊血管瘋狂亂長，形同一座被荊棘包圍的堡壘，導致可殺敵的免疫細胞和藥物無路可走，無法深入敵營、殺死癌細胞，只能眼睜睜看著腫瘤長大、轉移。

如何為免疫細胞和藥物「開路」，是目前癌症治療研究的熱門議題，國家衛生研究院設計出一種新的藥物結構「VEGF121-VEGF165」，可以巧妙地把腫瘤周邊扭曲的血管，重新變得光滑平順，等為殺敵的軍隊打通道路，增強化療、標靶、免疫治療的效果。目前已在動物實驗看到正面成效，也獲得美國、日本、歐盟的專利，希望五年內進入臨床試驗。

國衛院院院長梁賡義表示，癌症免疫治療是重要趨勢，希望癌症變成可以治療的慢性病，但是免疫檢查點抑制劑對於實體腫瘤的有效反應，卻僅有二到三成，解除這個困境的關鍵，就在於腫瘤的微環境。國衛院粒線體暨腫瘤微環境實驗室主持人李岳倫表示，癌細胞會誘導慢性發炎，進而抑制殺手T細胞、微血管瘋狂亂長。

「如何攻破免疫抑制的腫瘤的防護罩？」李岳倫表示，國衛院以血管正常化為策略，設計出「VEGF121-VEGF165」這個融合蛋白藥物，可成功攻破腫瘤微環境，重塑正常血管、阻止腫瘤抑制免疫細胞，在動物實驗結合免疫療法與此融合蛋白藥物，有效反應率可達到三、四成。五年內可望進入臨床試驗，應用於包括乳癌、大腸癌、頭頸癌、胰臟癌等具有實體腫瘤的癌症。

國家衛生研究院癌症研究所副所長劉柯俊表示，傳統的VEGF單株抗體藥物，會太抑制血管增生，導致缺氧，還是無法輔助藥物和免疫細胞殺敵。VEGF融合蛋白藥物主要包括兩種蛋白質結構，可以結合在血管內皮生長因子的不同部位，微調血管走向正常生長。有了正常的血管，包括化療、標靶、免疫治療，可望不再不得其門而入。

劉柯俊表示，目前免疫治療的有效反應率只有二、三成，各大藥廠都在嘗試不同的藥物組合方式，希望提高免疫治療效果，藥物組合還有很多開發空間。VEGF121-VEGF165是有專利、得獎的產品，希望五年內有機會進到臨床試驗，最終目標是發展新藥，造福人群。