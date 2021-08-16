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熱帶低壓何時成颱風「奧麥斯」？氣象局：看周三後變化

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
熱帶低壓在台灣東部距離3000公里處，中央氣象局表示，今明兩天行程颱風的條件不足，端看周三以後的變化，才能判定有沒有機會形成颱風「奧麥斯」。截圖自中央氣象局
熱帶低壓在台灣東部距離3000公里處，中央氣象局表示，今明兩天行程颱風的條件不足，端看周三以後的變化，才能判定有沒有機會形成颱風「奧麥斯」。截圖自中央氣象局

太平洋地區有一個熱帶低壓正在發展中，現在距離台灣東部約3000公里，中央氣象局表示，今明兩天形成颱風的條件不足，要看周三以後的變化，才能判定有沒有機會形成颱風「奧麥斯」。

中央氣象局預報課長林秉煜表示，熱帶低壓上午結構不佳，甚至有略為減弱趨勢，今明兩天形成颱風機率低，要等到周三之後，熱帶低壓到菲律賓東方海面才有增強機會，至於會不會撲台，由於周四、周五預報的範圍太大，仍需密切觀察；但熱帶低壓接近的過程中，可能對台灣東部地區帶來零星降雨。

林秉煜表示，今明兩天受到太平洋高壓的影響，天氣相對穩定，對比過去一周西南風影響中南部的長時間降雨，還有午後常有局部大雨豪雨發生的情況，今明兩天天氣型態相對穩定許多。他說，清晨到上午中南部沿海有零星降雨發生，中午之前，各地為多雲到晴的天氣型態，紫外線指數偏強，各地高溫達33至35度，民眾外出要注意防曬、多補充水分、小心中暑。

他說，中午之後，要留意山區、近山區，以及大台北盆地都有午後雷陣雨機會，受到太平洋高壓影響，還是有局部較大的雨勢，甚至有瞬間較大雨勢，伴隨強陣風與雷擊現象，尤其過去一周，山區下非常多雨，民眾前往山區活動，要特別注意安全。

林秉煜說，周三周四天氣轉變，由於北邊長江流域到九州的鋒面南下，台灣地區天氣不穩定，屆時西半部、東北部、外島馬祖金門澎湖都會有局部短暫陣雨，其他地區多為多雲天氣還是要留意午後各地有局部雷雨，甚至局部較大雨勢發生。周三鋒面南下影響，馬祖能見度差，周五之後各地恢復夏季天氣型態，各地放晴高溫炎熱，但要留意午後雷陣雨天氣型態。

他表示，目前鋒面位置在長江中下游到九州一帶，台灣附近屬於多雲到晴的天氣，中午之前各地高溫炎熱紫外線指數偏強，過去台東都有連續36度高溫情形，其他地區也大致有33至35高溫。

高溫 颱風

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