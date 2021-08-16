疑違反鯊魚保護措施、海龜混獲 美將我列非法漁業清單

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）「國際漁業管理改善報告」今年公布7個國家與地區涉及非法漁業，29個國家與地區涉及混獲，台灣在兩個名單中均首次上榜。綠色和平指出，台灣漁船涉嫌違反鯊魚保護措施及海龜混獲，呼籲立即修法防堵，美國將與上榜國家協商，未來兩年若未明顯改善，將進一步限縮漁船停靠港口、甚至限制漁獲貿易等相關制裁。

報告指出，美國根據NGO調查，認定2018到2020年多艘台灣漁船違反三個區域漁業管理組織的保護管理措施，在太平洋、大西洋等作業海域涉嫌非法漁業行為，包括台灣籍漁船「威慶」及疑似從「威慶」轉運鯊魚鰭的塞內加爾籍「Lisboa」漁船，和一艘鮪延繩釣漁船，都因涉嫌違反海上轉載規定，以及違反鯊魚相關保護措施被點名。此外，台灣在大西洋海域作業的鮪延繩釣漁船，也因海龜混獲而榜上有名。

報告說，南韓2019年也被NOAA列進非法漁業清單，政府同年修法加強制裁非法漁船，針對非法捕撈漁船取消取可或退役，目前已從清單除名。連續上榜的墨西哥未見顯著改善，美國將採取拒絕墨西哥漁船進入美國港口的制裁，漁獲產品也可能面臨進口限制。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，台灣近年涉嫌非法漁業及人權剝削而影響國際聲譽，繼歐盟黃牌和去年美國強迫勞動製品清單後，今年又因遠洋漁船涉嫌捕撈保育類鯊魚、鯊魚割鰭棄身及違反海上轉載規定被美國列進非法漁業名單中，政府必須加強海上監管、落實執法，並規管在台具有影響力的水產企業，避免非法漁獲流入全球市場。

環境正義基金會CEO暨創辦人Steve Trent表示，非法漁船危害魚群及海洋資源，割鰭棄身及獵殺海豚對全球海洋永續造成極大威脅，全球漁業缺乏透明度，讓非法漁撈以及人口販運更加猖獗，各國政府應立即提升透明度並確實執法，才能真正消除IUU及強迫勞動。

綠色和平、環境正義基金會呼籲，強制所有漁船裝設CCTV、遠端遙測、魚倉溫度監測等電子監控系統，加派船上觀察員及研發電子觀察員，提高觀察員覆蓋率至100%，全面禁止海上轉載，並提升海內外32個指定卸魚港口檢查員覆蓋率至100%。另應公開漁船監控系統或全面加裝自動識別系統，漁船在海上作業三個月後必須停靠最近的港口，以防過度捕撈與強迫勞動風險。