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最高250萬 文化部積極性藝文紓困補助今起受理申請

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

為協助藝文事業及團隊面對後疫情時代整體環境的不確定性，並以充足能量面對產業的逐步解封及復甦，文化部繼藝文紓困4.0後推出「積極性藝文紓困補助」，自今（16）日起至9月22日止，開始受理線上申請，持續支持藝文產業「創作不中斷、人才不流失、數位再進化」。

文化部說明，積極性藝文紓困的申請者資格須為從事藝文相關事務，包含視覺藝術、表演藝術、出版、書店、工藝、電影製作及映演、電視、流行音樂、博物館、社區營造、有形無形文化資產等，且於我國設立登記或立案的財團法人、社團法人、非法人團體，或負責人具我國國籍的商號（如個人工作室）。

文化部指出，每一申請者以補助一個計畫、補助最高250萬元為原則，執行期間至明（2022）年5月31日止，申請者可就「實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力」等3項補助類別中，擇1類別或整合2至3類別項目內容為一個計畫後提出申請。

補助項目包含創作及製作費、策展及展覽執行費、行銷推廣費、場地及設備租借費、排練及演出費、線上或串流平台上架服務費用（攝錄影、票務處理行政費、網路傳輸費）、防疫相關支出（快篩、PCR檢測、防疫用品）、補助訓練津貼、講師費等。

文化部表示，申請收件日期自即日起至9月22日止，為防疫考量，一率採線上申請，申請者於線上系統填妥申請計畫內容，並檢附負責人之中華民國國民身分證影本或其他身分證明影本、立案或登記證明等相關證明文件後上傳，即完成申請。如有相關問題，請洽文化部紓困客服專線：02-89790300。

●文化部「防疫・紓困振興及積極性藝文紓困專區」：https://www.moc.gov.tw/content_434.html ；積極性藝文紓困線上申辦：https://grants.moc.gov.tw/Web/preBailout/index-p.html

文化部 身分證 社區營造

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