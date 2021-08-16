聽新聞
test
0:00 / 0:00
外銷加拿大B肝用藥不符當地規範 食藥署回收14萬顆
外銷加拿大的B肝用藥「肝敵清膜衣錠0.5毫克」因規格不符當地規定，14萬多顆需全數回收。衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，已要求廠商於9月6日前完成回收作業，而該批號在國內並未流通，也將提醒廠商外銷時需詳細了解當地政府相關規範。
永信藥品工業股份有限公司所生產的「肝敵清膜衣錠」主要用於治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎患者。洪國登表示，這次回收的批號為「EVT5e4 N001」，共4千多瓶、14萬580顆。
洪國登表示，這批藥品都是銷往加拿大，是專為當地生產的產品規格，國內並未使用，與台灣健保使用量無關；食藥署也未統計年外銷量有多大。
由於發現此批號產品主成分的粒徑大小（particle size）不符當地法規規範，因此必須回收。洪國登表示，由於各國在藥品的規範上都不相同，提醒各廠商外銷前都必須了解當地規範，食藥署也會再次提醒廠商注意。
食藥處已要求廠商應於9月6日前自國外完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言