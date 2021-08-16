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他歷經10年研究曝「威力彩中獎規律」 網笑瘋：難怪我槓龜！

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元，投注站前也出現許久未見的人潮。記者邱德祥／攝影
威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元，投注站前也出現許久未見的人潮。記者邱德祥／攝影

威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元，吸引不少人瘋買彩券。有網友分析「威力彩頭獎規律」，他指出「所有中獎的商店都有一個規律」，那就是「商店都開在一樓」，搞笑貼文讓網友直呼「高手！連這都被你發現」、「難怪二樓買都槓龜」。

威力彩頭獎累積金額上看17.5億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高。有網友在臉書爆廢公社二館發文指出，他發現一個「極高機率中威力彩」的妙招，經過他十年的認真研究，發現了一個中獎規律，那就是「所有中頭獎的商店幾乎都開在一樓」。

網友貼出威力彩頭獎中獎店家地址。圖／取自臉書
網友貼出威力彩頭獎中獎店家地址。圖／取自臉書

搞笑貼文引來上千人熱議，其他網友留言「而且這些頭獎商店都有店面」、「我還知道，中獎者的號碼，跟開出來的一樣」、「我還發現了，會中的，都只買一張而已，你們說厲不厲害」、「我發現一個規律，就是中獎人全部都有買彩券」、「下次遇到開在地下室的絕對不要去買」。

還有人留言「我還知道不是男的中就是女的中」、「我還知道買彩卷要用新台幣買」、「發現中獎者百分之八十都有吃過滷肉飯」、「難怪在2樓買的都槓龜」、「經過我交叉比對後發現，所有中獎者的媽媽都是女生，而爸爸也都剛好是男生唷」。

頭獎 威力彩 彩券 爆廢公社

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