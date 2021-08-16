送疫苗+冷鏈物流需求大 華航溫控櫃數較去年暴增220%

華航今天表示，發揮醫藥品冷鏈國際認證優勢，以多年貨物專業運送經驗，多次承接台灣自購疫苗載運任務，華航也成功爭取到轉口疫苗商機，近期順利完成多次新冠疫苗轉口運送；並隨全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年1至7月華航承載溫控櫃數量，較去年同期增加 220 %，且後勢持續看好。

華航說，華航是台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV的航空公司，貨運團隊受國際肯定，今年多次自盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、美國孟菲斯等地，運回台灣所需的莫德納及AZ疫苗；並協助載運其他國家訂購的疫苗，自台灣轉運至目的地，完成多次疫苗轉口至亞洲國家的運送，在國際疫苗配送上扮演樞紐角色，執行全球新冠疫苗運輸的重要工作。

根據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，華航在國際航空貨運維持領先地位，承載貨運量持續成長。華航 2020 年承運 155 萬噸貨物，較 2019 年成長 12.8 %，國際航空貨運量全球排名躍升至第5。在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，華航 2020 年載貨量 6,317 百萬延噸公里，較前一年成長 18.4 %，全球排名第10，貨量增長幅度也是前十大業者之最。

華航表示，全新引進 3 架777F貨機，加上原有 18 架747F貨機，以 21 架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力。

華航說，華航客貨運航網遍及全球，飛航歐洲、北美、亞洲、紐澳等主要城市，全球相關場站員工及代理商都定期接受溫控貨物操作等訓練，累積多年低溫冷鏈運輸的專業經驗，華航貨運人員確保每一段運送流程順暢銜接，為特定疫苗或藥品提供穩定、安全的溫度環境，監控冷鏈運送每個階段醫藥品所需維持的溫度，並嚴格執行溫控貨櫃採最後裝載、優先卸載及進倉，航程期間貨艙全程溫控，用最嚴謹的標準提供穩定、安全的載運環境，力求疫苗或藥品以最高品質抵達目的地。

華航表示，下半年華航將持續以貨運為重心，發揮21架貨機效能，搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨及貨運加班機、包機需求。而歐美及澳洲市場即將邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下，需求面看好，海轉空效應仍將持續發酵，推升航空貨運運價可望維持高檔，雖然疫情仍然嚴峻，但下半年整體營運情況將樂觀可期。