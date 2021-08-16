快訊

【阿富汗劇變】神學士與北京感情升溫 會把中國引入墳場？

快訊／蘇貞昌定調全民免收一千 提出「數位加碼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送疫苗+冷鏈物流需求大 華航溫控櫃數較去年暴增220%

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
華航今天表示，由於運載疫苗業務大增，加上全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年1至7月華航承載溫控櫃數量，較去年同期增加 220 %。本報資料照片
華航今天表示，由於運載疫苗業務大增，加上全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年1至7月華航承載溫控櫃數量，較去年同期增加 220 %。本報資料照片

華航今天表示，發揮醫藥品冷鏈國際認證優勢，以多年貨物專業運送經驗，多次承接台灣自購疫苗載運任務，華航也成功爭取到轉口疫苗商機，近期順利完成多次新冠疫苗轉口運送；並隨全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年1至7月華航承載溫控櫃數量，較去年同期增加 220 %，且後勢持續看好。

華航說，華航是台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV的航空公司，貨運團隊受國際肯定，今年多次自盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、美國孟菲斯等地，運回台灣所需的莫德納及AZ疫苗；並協助載運其他國家訂購的疫苗，自台灣轉運至目的地，完成多次疫苗轉口至亞洲國家的運送，在國際疫苗配送上扮演樞紐角色，執行全球新冠疫苗運輸的重要工作。

根據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，華航在國際航空貨運維持領先地位，承載貨運量持續成長。華航 2020 年承運 155 萬噸貨物，較 2019 年成長 12.8 %，國際航空貨運量全球排名躍升至第5。在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，華航 2020 年載貨量 6,317 百萬延噸公里，較前一年成長 18.4 %，全球排名第10，貨量增長幅度也是前十大業者之最。

華航表示，全新引進 3 架777F貨機，加上原有 18 架747F貨機，以 21 架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力。

華航說，華航客貨運航網遍及全球，飛航歐洲、北美、亞洲、紐澳等主要城市，全球相關場站員工及代理商都定期接受溫控貨物操作等訓練，累積多年低溫冷鏈運輸的專業經驗，華航貨運人員確保每一段運送流程順暢銜接，為特定疫苗或藥品提供穩定、安全的溫度環境，監控冷鏈運送每個階段醫藥品所需維持的溫度，並嚴格執行溫控貨櫃採最後裝載、優先卸載及進倉，航程期間貨艙全程溫控，用最嚴謹的標準提供穩定、安全的載運環境，力求疫苗或藥品以最高品質抵達目的地。

華航表示，下半年華航將持續以貨運為重心，發揮21架貨機效能，搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨及貨運加班機、包機需求。而歐美及澳洲市場即將邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下，需求面看好，海轉空效應仍將持續發酵，推升航空貨運運價可望維持高檔，雖然疫情仍然嚴峻，但下半年整體營運情況將樂觀可期。

華航 新冠疫苗 AZ疫苗

延伸閱讀

華航搶攻疫苗載運 冷鏈物流翻倍成長

疫苗正反雙方爆衝突 洛市男子被刺傷記者也被襲

疫苗荒 年輕人與長者曝心結？

高端疫苗23日將開打 無法保證有60萬劑

相關新聞

「奧麥斯」颱風未來兩天可能生成 各國預測路徑範圍大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(16)日2時「中央氣象局」(CWB)，「美軍...

他歷經10年研究曝「威力彩中獎規律」 網笑瘋：難怪我槓龜！

威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元，吸引不少人瘋買彩券。有網友分析「威力彩頭獎規律」，他指出「所有中獎的商店都有一個規律」，那就是「商店都開在一樓」，搞笑貼文讓網友直呼「高手！連這都被你發現」、「難怪二樓買都槓龜」。

熱帶低壓何時成颱風「奧麥斯」？氣象局：看周三後變化

太平洋地區有一個熱帶低壓正在發展中，現在距離台灣東部約3000公里，中央氣象局表示，今明兩天形成颱風的條件不足，要看周三...

疑違反鯊魚保護措施、海龜混獲 美將我列非法漁業清單

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）「國際漁業管理改善報告」今年公布7個國家與地區涉及非法漁業，29個國家與地區涉及混獲，...

最高250萬 文化部積極性藝文紓困補助今起受理申請

為協助藝文事業及團隊面對後疫情時代整體環境的不確定性，並以充足能量面對產業的逐步解封及復甦，文化部繼藝文紓困4.0後推出...

斷指不用慌！醫師教你正確處理 未來仍充滿「指」望

嘉義縣一名幼童在家玩剃眉刀切斷手指，大林慈濟醫院整形外科許宏達醫師受理個案，研判後除了血管太細外，斷在食指最後一節也讓復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。