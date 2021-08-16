百歲人瑞跌倒骨折無法動彈 微創手術3天後出院

新竹一名高齡102歲的老婦人，日前在家中突然跌倒，無法動彈，家屬緊急送到醫院急診，經過電腦斷層等檢查，除了頭部受傷，左側「股骨近端轉子間骨折」，向家屬詳細說明及術前評估後，立即進行「微創閉鎖復位鋼釘固定」手術，老婦人隔天就坐在床邊吃飯，並在3天後順利出院，可以扶著助行器緩慢行走，目前復健良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師王鍵元表示，股骨近端轉子間骨折發生時，患者會感到極度的疼痛，無法活動，如果不積極治療，長時間臥床，容易引起易產生肺炎、泌尿道感染、敗血症或褥瘡等併發症，再加上老年人常患有糖尿病、高血壓、心臟病等內科疾病，一旦發生併發症就可能導致死亡，一年內死亡率高達20%。

王鍵元指出，股骨轉子間骨折一般以骨折復位內固定治療為主。傳統手術治療，以鋼板鋼釘固定骨折，傷口大，流血多，復原期長，固定沒有這麼穩定；「微創閉鎖復位鋼釘固定」手術則傷口小，流血比較少，復原力比較快。

以這名老婦人為例，微創傷口分別為4公分、2公分及1公分，手術約40分鐘即復位完成，3天就順利出院。