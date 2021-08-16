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不敵疫情！「2021長榮航空城市觀光馬拉松」賽事取消

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
因為疫情關係，長榮航空今天宣布，取消原訂今年度10月24日舉辦的「2021長榮航空城市觀光馬拉松」。本報資料照片
因為疫情關係，長榮航空今天宣布，取消原訂今年度10月24日舉辦的「2021長榮航空城市觀光馬拉松」。本報資料照片

長榮航空今天宣布，取消原訂今年度10月24日舉辦的「2021長榮航空城市觀光馬拉松」，長榮航空表示，這是經過謹慎評估後決定，為確保跑者們健康，決定共體時艱，配合防疫。

長榮航空表示，後續大會將會退還全額報名費(及宅配費)，詳細作業辦法將再透過電子郵件通知所有跑者，參賽者也可以參考賽事取消退費辦法及Q&A上的說明。

長榮航空表示，主辦單位深知跑者們對於「2021長榮航空城市觀光馬拉松」賽事的期待，希望跑者們能理解取消舉辦是不得不的艱難決定，跑者健康是主辦單位的最重要考量。

長榮航空說，期待本土疫情能逐漸趨緩，也期望跑者能於這段期間內配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，保持健康體魄，期待下次長榮航空城市觀光馬拉松賽事。

長榮 航空城 馬拉松

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