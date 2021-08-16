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再增180班！高鐵9月1日起每周提供809班次營運

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣高鐵宣布，9月1日起，再增開180班次（南下90班、北上90班）列車，每周提供809班次旅運服務，各車次自8月18日（三）凌晨零時起開放預購票。本報資料照片
台灣高鐵宣布，9月1日起，再增開180班次（南下90班、北上90班）列車，每周提供809班次旅運服務，各車次自8月18日（三）凌晨零時起開放預購票。本報資料照片

降級不解封，民眾逐漸回復正常生活，台灣高鐵宣布，9月1日起，再增開180班次（南下90班、北上90班）列車，每周提供809班次旅運服務，各車次自8月18日（三）凌晨零時起開放預購票。

高鐵公司表示，旅客配合防疫措施，各車次乘載率維持七成以下，並繼續實施全車對號座，敬請提早訂位購票，以免影響行程。高鐵公司亦將持續觀察旅運需求及疫情變化，機動調整後續班表安排規劃，定案後儘速公告。

台灣高鐵公司表示，9月起實施每週809班次之新班表後，多數時段每小時可自端點站分別發出南下、北上至少3班次列車，以進一步滿足旅運需求之外，而針對通勤及週末尖峰時段，雙向皆提供每小時4班次以上，以加強服務旅客。高鐵公司提醒旅客，9月增班後各車站營業時間仍維持晚間23:30前收班，敬請旅客儘早安排行程，並留意末班車發車及抵達各站時間。

高鐵公司說，旅客可多加利用全天候24小時提供服務的「T Express行動購票」App、及高鐵合作之便利商店，一次即可完成訂位、付款及取票。此外，也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購/取票。

由於配合疫情指揮中心規定，各車次列車將維持乘載率在7成以下並採全車對號座的防疫指引，高鐵列車已調整座位安排方式，親子同行旅客若有同座需求，敬請上車後通知列車長視現場狀況安排。旅客若上車後認為座位過度擁擠，也可向列車長反映，以利依照現場狀況即時處理。

台灣高鐵表示，積極配合政府防疫指引、定期進行車站及列車之清消作業並落實人員分流管理等措施，敬請旅客安心搭乘。列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食。警戒降級期間，車站內餐廳得提供內用餐飲服務，惟若車站所在地方政府另有防疫相關規定者，從其規定，敬請旅客注意配合。高鐵公司已針對站內餐廳完成「防疫管理措施」，將持續敦促商家加強各項防疫措施，確保旅客用餐安全。

高鐵公司說，旅客進出車站時，需確實完成實聯制登記，並從進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時也須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，會特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。

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