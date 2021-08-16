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金針花和藍霸鼠尾草盛開 武陵農場推出軍人及榮民優惠
疫情警戒已降級，為配合振興國旅，並慶祝93軍人節及10月31日榮民節，武陵農場推出節慶優惠方案，目前農場的金針花與藍霸鼠尾草花海正盛開，上周假日已吸引許多遊客全家人上山賞花踏青。
武陵農場表示，8到9月是金針花及藍霸鼠尾草盛開季節，隨風搖擺，尤其是入口花園藍霸鼠尾草，深紫色的花映襯在藍天白雲下，令人心曠神怡，假日都吸引不少人前來賞花，一早起床打開窗戶，就能享受滿滿芬多精。
為慶祝93軍人節及光輝10月榮民節優惠活動，於9月1日至7日，現役軍人到農場遊憩，住宿費比照榮民優待，享平日5.5折、假日9折；10月25日至31日，榮民住宿加送商品折價券，榮民(含第二類退除役官兵)赴農場遊憩，住宿每房加贈200元商品折價券，(須至茶莊消費青茶系列產品金萱、烏龍滿1500元方得折扣)
武陵農場位於海拔1800至2200公尺的高山上，8到9月氣候宜人、空氣清新，平均溫度更只有17到18℃，沒有山下的酷熱及空汙。
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