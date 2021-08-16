別為要不要洗碗、誰洗碗吵架了！10大洗碗機品牌　網友大讚「一機救婚姻」

洗碗機真的這麼神？

洗碗機被稱為「拯救婚姻神器」，只要將碗盤正確擺放在機器內，即可「一身輕」，多出時間可以做自己的事或是陪陪家人，不過有民眾對於洗碗機仍抱持疑慮，像是「真的洗得比較乾淨嗎？」、「真的比較省水嗎？」

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友購買洗碗機的五大理由，以及備受網友熱議的5個洗碗機品牌，給還在觀望的你參考參考！

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洗碗機有必要購買？網友熱議五大理由一秒勸敗

NO.5 有效清除髒污油膩

洗碗機到底洗得乾不乾淨，是最多人好奇的問題，更是許多人遲遲沒入手的主因，網路上也可以看到許多網友提出問題，對此，入手洗碗機的民眾表示「強力水柱＋熱水還能不乾淨嗎」、「光是手洗不會用熱水洗就已經先加分了」。

但有網友提醒，洗碗機的擺放位子很重要，有時候沒擺好會導致碗盤的邊邊角角無法被清潔到。

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NO.4 用水量比手洗少

「洗碗機很浪費水？」許多網友認為，洗碗機需要大量的水與電，但有研究實測，水龍頭的水平均每分鐘便會浪費9公升的水，洗碗機一次洗程僅耗費9.5公升水量，其實比想像中省水得多，且有品牌內建偵測碗盤重量，來決定用水量，不怕浪費額外的水。

網友分享「碗多的時候會忘記關水龍頭，也滿浪費水的」、「用手洗其實沒比較省」。



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NO.3 洗完可以直接烘乾

通常洗完碗盤後，要先放在瀝水籃，晾在旁邊等乾，佔了許多空間，有家庭則會購入烘碗機，但洗碗機可以一次到位！

沖洗乾淨、熱水消毒後，就可以直接烘乾，只要等時間到拿出來放回原處即可，不用再多一個烘碗步驟，烘乾功能也受到網友推崇「一機搞定真的很方便」、「不用再花時間擦碗盤」、「每次打開都全乾，直接歸位就是很棒」。

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NO.2 內建高溫殺菌功能

洗碗機內建熱水沖洗、高溫殺菌的功能，這也是一般手洗沒辦法做到的事，甚至有品牌能夠有效去除新型冠狀病毒、流感病毒等多元病毒，許多網友也表示自己會決定要入手洗碗精，也是因為這兩個功能，也不怕菜瓜布上的細菌會殘留在碗盤上。

網友大讚「直接烘乾高溫殺菌，放心很多」、「手洗頂多把髒污洗掉，可能還是有細菌」、「光是可以高溫殺菌就買了吧」。



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NO.1 減少「誰要做家事」的爭執

洗碗機與掃地機器人、烘衣機被稱為「救婚姻三機」，原因是只要開著讓機器執行，就不用去吵到底誰要做家事！許多網友也在網路上分享自己對洗碗精簡直是「相見恨晚」，不僅不用煩惱做菜後要洗大量的鍋碗瓢盆，也不用跟家人、老公老婆計較誰應該要做家事。

網友大推「有每天洗碗的需求，真的該入手一台」、「如果常下廚..鍋碗用很多..會覺得很方便」、「買洗碗機大概可以減少50%家庭糾紛」。

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用過就回不去了？5大網友熱議洗碗機品牌

NO.5 Skura櫻花

Skura櫻花應該是台灣民眾比較熟悉的品牌，相較於其他品牌，櫻花的價格較為親民。全嵌式洗碗機主打符合合東方亞洲人使用的中式碗盤籃架，有預約、節能、烘乾等基本功能。

網友分享使用經驗「不必按加強烘乾洗完也都很乾」、「用櫻花其實就很夠用了」、「CP值滿高的」。

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image source: 台灣櫻花

NO.4 Miele美諾

德國品牌Miele美諾（又譯米勒）可說是洗碗機先驅品牌，在1929年研發製造出全球第一台家用洗碗機，全系列洗碗機皆搭載最高溫度 75°C，可去除高達 99.99% 以上細菌，還有專利3D立體餐具托盤，烘乾系統採「自動冷凝烘乾」。

網友使用表示「每一層的層架設計都很實用」，但有網友提醒不要把木製餐具一起放進去，可能會裂開。



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image source: Miele美諾

NO.3 Mistral美寧

Mistral美寧根據台灣市場、家庭需求推出一系列家電，其中洗碗機更是為台灣飲食習慣所打造，將重點放在四大洗洗程和雙噴臂強力沖洗能夠沖洗乾淨中式料理的油膩，內建洗後冷熱風對流循環的功能，去除餐具異味。

網友表示「有烘乾功能我覺得很好用」、「桌上型輕小的機型很適合小家庭」。

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image source: Mistral美寧

NO.2 ASKO賽寧

「ASKO賽寧」是來自北歐的品牌，號稱擁有市面上家用洗碗機的最大容量。以優秀的洗滌效果聞名，更設計「環保」、「加速」等6種模式，還有針對半夜洗碗的「寂靜之夜」，噴淋臂中的水壓會稍有降低，音量分貝比測試值低2分貝。

網友大讚「要耳朵貼近門板仔細聽才聽得到水柱衝洗的聲音，不怕吵到家人」、「冷凝烘乾的設計很棒」、「筷子、湯匙也能加強清潔。」

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image source: ASKO

NO.1 BOSCH博世

德國品牌「BOSCH博世」是全球銷售第一的洗碗機品牌，具備高溫殺菌、高壓水柱沖洗等基本功能，還可自動偵測洗碗機內碗盤數量與髒污程度，控制水量，尤其全球首創「沸石烘乾技術」讓烘乾效果大升級。

BOSCH博世內建「強制排髒污髒水菜渣」設計，讓網友大讚「太實用了」，不過也有網友分享遇到「部分碗盤、奶瓶沒辦法全乾的狀況」，以整體來說網友對於BOSCH博世的評價很高。

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image source: BOSCH博世

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月12日至2021年08月11日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『洗碗機品牌』、『購買洗碗機理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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