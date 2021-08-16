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阿公突然爬不上樓不必慌 醫用藥可以改善

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光說，，老年人退化性心臟瓣膜疾病是漸次性的發展，起初不會有太明顯的症狀。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光說，，老年人退化性心臟瓣膜疾病是漸次性的發展，起初不會有太明顯的症狀。圖／澄清醫院中港院區提供

一名94歲長者每天都要走樓梯到5樓神明廳上香，但最近幾個月來每次走上二樓就會氣喘呼呼上不去，住院診斷查出是瓣膜性心臟衰竭，經醫師用藥後才獲得改善，回診時感到體力改善許多，且又可以務農，並高興的說要請醫師吃飯。

澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光說，這位長者因為呼吸喘不過來且嚴重頭暈，被家人送到澄清醫院急診室後收治住院，當時已有肺積水現象，再經抽血檢驗、心電圖、X光、心臟超音波等檢查，診斷為瓣膜性心臟病導致心臟衰竭，從心臟超音波檢查的左心室射出分率為44.5％及36.6％，低於正常應55％以上，原因是退化性主動脈瓣及二尖瓣閉鎖不全，屬中度病情，所幸還不到需要開刀治療的程度。

孫德光說，因患者年紀大，主動脈瓣及二尖瓣退化導致閉鎖不全，因此使得瓣膜閉合時，仍有部分空隙導致血液逆流，造成心臟負荷加重，這樣的情況較容易發生在老年人的身上，尤其75歲以上的民眾，只是很多患者並不自知，以為是類似氣喘或慢性阻塞性肺部等方面的肺部問題或感冒，因此未對症下藥使症狀難以改善。

他說，藥物治療是減緩老阿公心臟的負荷，使肺積水逐漸消退且避免再產生，這樣的患者需要長期規律性服藥及定期追蹤檢查。孫德光強調，老年人退化性心臟瓣膜疾病是漸次性的發展，起初不會有太明顯的症狀，未妥當治療而病情進展至中度的病人就可能出現胸悶、喘不過氣、心悸不適甚至頭暈，當血液鬱積於肺臟，會造成肺積水、運動耐受力差。

如果不尋求治療，最終可能導致心臟衰竭，而危及生命，據醫學研究心臟衰竭的5年死亡率高達50%，甚至比部分的癌症死亡率更高。

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