「奧麥斯」颱風未來兩天可能生成 各國預測路徑範圍大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(16)日2時「中央氣象局」(CWB)，「美軍聯合颱風警報中心」(JTWC)，「日本氣象廳」(JMA)的預報資料皆顯示，關島東方的「熱帶低壓」將逐漸發展為颱風「奧麥斯」，雖然時間上的看法，各國略有先後的差別，氣象局及日本預測在明日，美國預測則在後天。

中央氣象局表示，熱帶低壓的位置，16日2時的中心位置在北緯 13.5 度，東經 153.0 度，以每小時29公里速度，向西進行。中心氣壓1008百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

吳德榮說，預測路徑則在偏西通過關島附近後，轉向西北西，遙遙指向台灣，但5天後「不確定的範圍」已很大，琉球海面至呂宋島之間，皆是可能通過的範圍。

他表示，最新(15日20時)歐洲系集(ENS)模式50次的模擬，大致向西前進，行經關島附近後，轉向西北西，路徑開始分歧，能繪出路徑的則快速減少，雖然仍有部分遙指台灣，但大多數都在途中夭折，顯示環境中有不利其維持強度的因素。由於目前資料的「不確定性」太大，討論其對台的威脅還不合適，需再觀察。

吳德榮表示，根據最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(16、17日)兩天台灣皆在「太平洋高壓」邊緣，午後有強對流發展，近山區常有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。今、明兩天北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今日各地高溫約可達35、36度；北部約在24至35度，中部24至35度，南部24至34度，東部24至36度。

中央氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今(16)日中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。今、明（16、17日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大臺北地區並有局部較大雨勢發生的機率；清晨至上午中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。