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氣象局：酸雨腐蝕性高 危害建築、農作物甚至人體

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局說，酸雨腐蝕性高，危害建築、植物甚至人體。本報資料照片
中央氣象局說，酸雨腐蝕性高，危害建築、植物甚至人體。本報資料照片

中壢酸雨現象長年無法解決，中央氣象局表示，酸雨腐蝕性強，不但會破壞建築物、水泥，當酸雨澆灌到土壤或水域當中，也會對農作物及水中生物產生危害，對人體也可能有所影響。

氣象局表示，pH值範圍為零至十四，可用來表示雨水酸化程度，數值愈小就代表酸性程度愈強，環保署定義酸鹼度小於五點零就是「酸雨」。若酸雨達到一定程度，代表腐蝕性較高，會對於建築物、水泥等某些材料造成破壞，由於酸性物質融入雨水當中，甚至不排除下雨時影響能見度。

氣象局指出，酸雨對農作物、植物也有殺傷力，因為「很酸的液體」倒到土壤中當然違反自然生長，且許多水中生物只能生存在某種酸鹼度底下，若酸雨下到水域或養殖場也會造成水體汙染，危害水中生物的生存及養殖範圍；若酸雨直接接觸人體，也不排除產生相關影響。

環保署表示，酸雨危害主要是針對建築物、金屬較為明顯，但仍要根據雨水本身酸鹼度高低程度而定，外界關心的農作物問題較不大，因為土壤本身有很多離子及物質，有一定緩衝性，若不是遇到非常強烈的酸雨，土壤本身就可以作為酸雨的緩衝，且現在台灣雨水pH值都不是很酸，影響範圍及程度愈來愈小。

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