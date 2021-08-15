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中壢酸雨挨批系統性問題 環團：先天不足加後天失調

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中壢連續三年蟬聯台灣酸雨冠軍，挨批系統性問題長期無法改善。本報資料照片
中壢連續三年蟬聯台灣酸雨冠軍，挨批系統性問題長期無法改善。本報資料照片

中壢連續三年蟬聯台灣酸雨冠軍，也是目前全台唯一僅存的「酸雨城市」，環團批評，長年無法解決代表有系統性問題，中壢可能是因為氣候或地理條件「先天不足」，加上本地汙染排放造成「後天失調」，必須對症下藥才能改善。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，中壢酸雨主因之一是雨水較少，但若沒有源頭的汙染排放，自然不會衍生這些問題，其實新竹、台中、高雄的工業排放及移動性汙染源可能更嚴重，酸雨現象卻未較顯著，且中壢酸雨連續多年無法解決，代表這是「系統性問題」，有必要深入思考想辦法改善，不能只是「虛晃一招」，以為做完調查監測就沒事。

葉光芃舉例，若中壢是因為地理或氣候因素導致「先天不足」體弱多病，雨水容易呈現酸化現象，但開發時卻又大量開設工廠、排放汙染，也不控管移動性汙染源，變成「後天失調」，長期下來當然無法解決酸雨問題。其他地區都陸續脫離「酸雨」惡名，只有中壢長年無法「終結」酸雨現象，代表解決方案可能有問題，應該針對中壢的地理氣候條件及汙染排放審慎研究，知道原因才能夠開藥方診治，且要訂定階段性改善目標，做監測調查才有意義。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，前陣子西南氣流帶來豪大雨，雨水pH值酸度就不高，而中壢位於東北季風迎風面，但雨量相對上也沒有比台北市或其他北台灣地區來得多，通常都是毛毛細雨，整體雨量不豐，因此容易比較「酸」。

但彭啟明說，中壢長期有酸雨現象，根本原因上還是當地有許多小型工廠，加上汽機車排放廢氣等本地汙染物太多，酸雨改善並非一朝一夕，必須與空汙治理措施結合才能看到成效。

酸雨 彭啟明 雨量

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