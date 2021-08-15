全台最酸天空！中壢蟬聯3年冠軍 雨水酸度直逼番茄汁

全台設有14個酸雨觀測站，環保署最新調查揭露，去年中壢降雨酸鹼度pH平均值僅4.96，是全台唯一達到pH平均值5.0以下酸雨標準的測站，酸度幾乎直逼「番茄汁」，酸雨發生率更高達六成三，自2018年起連續三年蟬聯「全台最酸的天空」。

工業排放硫化物、氮化物造成空汙及酸雨，環保署委託中央大學調查，去年在全台收集1200件雨水樣本分析，265件pH值低於5.0，達到「酸雨」標準。換算全國酸雨發生率為二成二，代表每100件雨水樣本就有22件被判定為酸雨，其中北部酸雨發生率為三成四，明顯高於全國平均，東部發生率一成四，中南部僅一成甚至為零。

調查指出，去年全台雨水pH值為5.6，與自然界純雨水背景值相同，但各區差異不小，北部pH值4.96至5.63，雨水明顯呈現酸化現象。其他地區則可鬆口氣，中部5.82至6.33，南部5.68至6.29，東部五5.8，較無酸化趨勢。

全台pH值最低、雨水最酸的地點在中壢，去年平均值4.96，顯著酸化，不但是全台雨水pH值唯一低於5.0的測站，更連續三年蟬聯「全台最酸的天空」，調查研判認為是受本地汙染排放影響，加上中壢降水量比中南部少，「濃縮效應」導致酸離子濃度偏高。四年前曾「擠下」中壢、成為全台酸雨冠軍的新竹，去年雨水pH值也僅5.1，「險勝」中壢。

環保署空保處長蔡孟裕表示，中壢酸雨觀測站位於中央大學，位置鄰近國道，當地車流量本身就很大，加上桃園機場及物流園區常有車輛往來國道，移動性汙染源導致空汙及酸雨，不代表全桃園都是如此。

蔡孟裕表示，酸雨並非單一性問題，與空汙、溫室氣體排放息息相關且長年累積，無法「懸崖式」快速解決，近年透過降低電廠、鍋爐及移動性汙染源排放，現在全台剩下中壢酸雨狀況較顯著，但趨勢上也有改善，將持續監測酸雨並檢討空汙治理成效。