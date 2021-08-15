一張圖看天氣！熱帶低壓恐成颱 周五後對台影響受矚目

中央氣象局預報未來一周天氣，太平洋高壓逐漸西伸，台灣大致位在高壓的西側，多數地區上午天氣晴朗穩定，中午過後要注意午後雷陣雨的發生，山區、大台北地區容易有明顯局部瞬間強降雨出現，鄰近山區的地方也要多留意午後的天氣變化。

另外太平洋上有一個熱帶性低氣壓，氣象局預估，未來會有增強發展的趨勢，但至少未來三天都距離台灣超過2000至3000公里遠，周五前對台灣天氣沒有影響，後續動向部分，目前預報資料顯示變數還非常大，要到周三之後再觀察評估。

氣象局表示，由於環境吹著西南風到偏南風，未來一周中南部地區在清晨到上午，偶爾也會出現零星的短暫驟雨，但這類型的降雨通常不會持續太久。

氣象局說，周三、周四台灣附近的大氣環境會稍微不穩定一點，雨勢會比其他天明顯，下雨時間也相對維持比較長，澎金馬地區天氣也是比較不穩定，建議外出要攜帶雨具備用。