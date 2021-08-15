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全台酸雨最新排行 桃園中壢連3年第一

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園中壢不僅是全台唯一pH值低於5.0的測站，也連3年拿下全台最酸雨水測站。圖為雨後的中壢天空。記者朱冠諭／攝影
桃園中壢不僅是全台唯一pH值低於5.0的測站，也連3年拿下全台最酸雨水測站。圖為雨後的中壢天空。記者朱冠諭／攝影

環保署最新調查，2020年全台雨水最酸地點位於中壢，pH值只有4.96，不僅是全台唯一pH值低於5.0的測站，也連3年拿下全台最酸雨水測站。桃園市環保局表示，中壢酸雨問題存在已久，市府會持續管制固定污染源，並補助淘汰高污染的二行程機車及老舊柴油車，減少移動污染。

中壢酸雨情況嚴重，有居民提到，當地潮濕時會發霉、生壁癌，一些鐵製家具容易生鏽，出門一定帶雨傘就怕淋到雨。林姓居民則嘆中壢空氣品質不佳，常常看到門窗上覆蓋一層灰，可見空汙嚴重。

環保局空氣品質保護科長張書豪強調，酸雨是多元因素造成，必須考量境外因素，尤其桃園位處背風處，來自北部和東部的汙染物擴散不良，加上太久沒下與，汙染物容易累積，才會導致雨水酸度增加；此外，中壢大氣的致鹼根離子濃度較低，較難和致酸因子達到酸鹼中和，也會形成酸雨。

張書豪表示，其實桃園酸雨狀況改善很多，空氣中硫氧化物、氮氧化物濃度低於國家標準，不是pH值低就代表空氣品質不良；空氣品質好壞與否，仍要以AQI監測數值為準，而桃園去年有95%天數AQI指標低於100，可見桃園改善污染物排放等措施見效。

國民黨立委魯明哲表示，中壢近年來調查都拿下全台最酸雨水測站，不可否認工業區等排碳汙染源仍需改善，但值得注意的是，有些工業區發達的縣市沒有設測站，這不代表當地就沒有酸雨問題，光看中壢一個測站，也無法代表全市狀況。

酸雨 桃園 空氣品質 環保署 張書豪 國民黨

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