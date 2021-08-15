天天過七夕 這幾款App讓你不出門打造日常浪漫儀式感

七夕情人節剛過，但受到疫情影響，就算可以外出到餐廳用餐，還是被防疫隔板相隔如身處鵲橋兩端。因為防疫經常只能在家大眼瞪小眼的日子，更需要經常來點浪漫小驚喜，維持生活儀式感。如果腦中沒有idea，不妨透過以下幾個App來幫忙。

用料理App變出各式料理

不管是防疫在家煮到沒梗，還是特殊紀念日想要來點不一樣的菜色，推薦透過「愛料理」、「Cookpad」、「DayDayCook」食譜App，從前菜、主餐到甜點全包辦，最新流行菜色、各國菜式料理都可以找到詳細的圖文步驟。

影音串流平台看片打發時間

正版影音串流平台選擇現在超級多，連Disney+都將在11月正式登台，不管選哪個，都要記得支持正版。現在除了全球知名的Netflix、Apple TV+，台灣在地的myVideo、friDay影音、Hami Video之外，日韓陸劇超多的KKTV、愛奇藝、LINE TV等之外，如果喜歡比較冷門的紀錄片與獨立電影，現在還有一款「Giloo」App提供各重要影展的新片與經典作品，和不同領域專家導讀與分享，運用在家的時間以更豐富的視角一起認識世界。

在家賞月觀星製造浪漫

浪漫的觀星相擁不用走入深山，有頂樓、窗台和觀星App就能搞定！推薦「Star Walk」App可實時動態追蹤能看見即時星象，也能回味近期宇宙間的珍稀畫面，最重要的「時光機」能觀察過去與未來的星空變化。另外「觀星」App也能每天提醒你今晚是否是觀星的好天氣。 一起做料理，替居家約會增添氣氛。圖／蘋果提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 不出門拿起iPhone、iPad就能將滿天星斗收進心裡。圖／蘋果提供

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