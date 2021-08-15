內用鬆綁餐飲業復甦 小白菜、青江菜價格飆漲

近期全台持續降雨，加上農曆7月普渡需求，導致菜價上漲，據北農統計，小白菜批發價相較一周前漲幅244％；青江菜批發價相較一周前則是漲幅144.11％。北農主秘路全利表示，氣候穩定，產地逐漸復耕，屆時可望回穩菜價。

據北農統計，空心菜批發價8月8日（一周前）每公斤59為元，今漲至90元，漲幅52.54％；小白菜批發價一周前每公斤為25元，今漲至86元，漲幅244％；青江菜批發價一周前每公斤為34元，今漲至83元，漲幅144.11％；大陸妹批發價一周前每公斤為23元，今漲至67元，漲幅191.3％；絲瓜批發價一周前每公斤為45元，今漲至68元，漲幅51.11％。

環南市場自治會長林勝東說，菜價約上漲20%，今天攤商生意不佳，菜價上漲，周日豬肉休息，市場購物人潮銳減。

北農主秘路全利表示，今天交易量1010噸，相較昨天1050噸，減少40噸，今天平均單價為55.1元，相較昨天52.8元，上漲2.3元。

路全利表示，由於明日休市，今日消費者購買需求量大。不過近期降雨量大影響產地，適逢農曆七月，周末許多普渡活動，以及餐飲業內用規則鬆綁，餐廳進貨量復甦，各方面需求量跟著上漲，造成價格波動。

至於，近期台灣連日受到大雨影響，供應地虧損，路全利認為，氣候穩定，產地逐漸復耕，陸續會上市，屆時可望回穩菜價。