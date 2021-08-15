疫情降級...高雄旗津渡輪收班調回半夜2點 遊港觀光船冷清

疫情降級後，民眾乘車需求增加，大眾運輸班次跟著滾動調整。高雄鼓山到旗津之間的交通渡輪，從三級期間凌晨零點收班，近期恢復到半夜2點收班。疫情前，交通渡輪一天運量約1萬6至1萬8千人次，三級期間跌到剩5千人次，近期日運量略上升為7千人次，高雄市輪船公司總經理翁佳彬說，與去年相較，今年因疫情衝擊，營收短少逾5千萬，只能盼後疫情時期，把流失客人一點一滴找回來。

從棧貳庫出發，搭乘遊港觀光船是認識城市絕佳方式，三級期間，觀光船停擺，如今疫情降級後已能接客，船艙人數降載二分之一，雖然已能做生意，但遊港旅人有限，觀光船生意冷清。

翁佳彬說，很多人不知道觀光船已恢復營運，會兼顧防疫與遊港經濟活動，船艙內落實清潔消毒，民眾可放心。

民營觀光船「長安二號」船東楊宗正說，觀光船雖已恢復開放，但幾乎乏人問津， 原本可載45人小船，只要有10人就出發了。他觀察，遊客對疫情仍有隱隱不安，目前有接到10月預約客人，8、9月還是低迷，各觀光船業者處境一樣慘澹。

通往旗津地區交通渡輪尖峰時段班距5至7分鐘，離峰時段為10分鐘一班，一天將近290多班次。翁佳彬說，交通渡輪主要訴求對象是旗津居民、在旗津工作者、遊客，三級警戒期間，遊客幾乎歸零，但居民、工作者仍有乘船需求，考量居民通行權益，班次沒有縮減，只有調整收班時間，從半夜兩點，提前到凌晨零點收班，疫情降級後，收班時間近日已調整回凌晨2點。

疫情降級，人潮漸回籠，高雄捷運統計昨天周六全天乘車流量上升到6.1萬人次，與疫情前假日20萬流量相較，雖只回流約三分之一，但比起上個周六2.7萬人次，已明顯成長。高雄輕軌8月7日周六運量為1460人次，近期有成長，昨上升到5717人次，恢復到往日5成左右。