轉移性腸癌患者新福音　健保給付RAS基因檢測拚延命

大腸、直腸癌連續13年居國人十大癌症之首，每30分鐘有一人得腸癌。其中，約2成病友確診時已是第4期的轉移性大腸直腸癌，這時爭取手術機會，是腸癌肝轉移的重要治療策略。轉移性腸癌病友新福音，健保自今年六月開始給付，每人一生一次的RAS基因檢測，篩檢可精準辨別，腫瘤為RAS原生型或者是變異型，研究發現，RAS基因無變異者約占6成，健保數據指出，RAS基因無變異者使用抗表皮生長因子標靶，能有效幫助延命約兩年。

63歲郭先生平日作息正常、不菸不酒，但有癌症家族史，包括爸爸、媽媽與七個兄弟姊妹在內，一家九口就有四人罹癌。長期輕微腹瀉的他，有鉛筆便（糞便細軟少）症狀，卻不以為意，僅認為是單純的腸胃不適，去年公司例行健檢中，意外在肝臟超音波發現一處小陰影，進一步追查發現是晚期大腸直腸癌併發肝轉移，所幸透過精準治療，腫瘤得到妥善控制，肝腫瘤也剩鈣化小點。

109年有6500人因腸癌逝世。其中，約2成病友確診時已是第4期的轉移性大腸直腸癌，這時病患5年存活率約13％，對比第1期確診病友存活率超過90％，差距懸殊。

轉移性大腸直腸癌的治療，以化療搭配標靶藥物為主。中華民國大腸直腸外科學會理事長、國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪表示，但腸癌標靶藥物概分為「抗表皮生長因子標靶」和「抗血管新生標靶」兩種，病友在確診為轉移性腸癌後，應該先做RAS基因檢測，再決定相對應的標靶藥物。

研究顯示，轉移性腸癌病友中，RAS基因無變異者占6成，建議優先使用化療合併抗表皮生長因子標靶，讓腫瘤獲得較佳的控制。楊純豪說，若能精準阻斷癌細胞生長與分化，使腫瘤縮小不再變大，以延長存活期，若腫瘤快速縮小，進而增加手術切除的機會。

病人需優先考慮化療合併抗表皮生長因子標靶藥物，高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科教授王照元補充，表皮生長因子是一種蛋白質，外於細胞膜表面，易刺激癌細胞生長，抗表皮生長因子標靶藥物藉由阻斷表皮生長因子訊息傳遞路徑，進而抑制腸癌細胞的生長，同時增強腸癌細胞對化療藥物的敏感性，提升治療效果。

國際研究顯示，相較於抗血管新生標靶藥物，轉移性腸癌RAS基因無變異者，接受作用專一的抗表皮生長因子標靶治療，整體存活延長6至10個月。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天公布，長達6年的研究成果，醫院追蹤173位RAS基因無變異的轉移性腸癌病友，標靶治療差異，結果顯示，一線接受化療併用抗表皮生長因子標靶治療的組別，中位存活期長達40個月，比併用抗血管新生標靶組多10個月。

這項研究更打破過往「左大腸優先用抗表皮生長因子標靶、右大腸用抗血管新生標靶」的用藥習慣。王照元表示，影響轉移性腸癌病友治療成效的關鍵，在於RAS基因是否變異，而非病灶位置。

另外，大腸直腸癌轉移部位以肝臟占4成為最高，台大醫院腫瘤醫學部梁逸歆醫師表示，主要可能與血液回流機制有關。而腸癌腫瘤轉移至肝臟，倘若無法直接以手術根除性治療，則必須先使用精準有效的標靶藥物與化學治療，進一步使得無法手術切除的病況，轉變成能夠進行根除性手術，才能延長存活。

RAS基因檢測成為轉移性大腸直腸癌治療的檢驗必備項目，過去RAS基因檢測需自費，約需要新台幣8000元，臨床常見癌友礙於經濟負擔，錯失及早正確用藥的時機，好消息是健保從6月開始給付RAS基因檢測，盼幫助癌友延命。