粉黛亂子草列有害雜草 經營業者不認為危及環境

農委會防檢局評估認為粉黛亂子草具高入侵風險，增列至雜草類有害生物清單；南投縣集集鎮一處田園種植粉黛亂子草成為景點，業者不認為有害環境，要農委會來看附近有無亂長。

南投縣等部分縣市有業者種植粉黛亂子草，收費供遊客進入拍照參觀，由於整片田園都是浪漫粉色，近年很快竄紅成為熱門景點，不過，行政院農業委員會林務局民國110年5月陸續發文給縣市政府指出，為防範粉黛亂子草擅自種植及擴散，請主管機關監測及追蹤管理。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局針對粉黛亂子草種子進行外來風險評估，發現生長力強，耐多種環境逆境如土壤貧瘠、乾旱、潮溼等，具高入侵風險，將增列粉黛亂子草至雜草類有害生物清單中，將依植物防疫檢疫法規定，除申請供實驗、研究、教學、展覽或依法寄存用並經專案核准輸入者外，不得自國外輸入。

林務局指出，南投縣集集鎮、桃園市、彰化縣田尾鄉等都有業者疑似自國外引進粉黛亂子草種子，同步啟動引進管道及栽種查處，並執行管制、除滅等作業，爾後若各縣市發現有粉黛亂子草栽種或散布、蔓延，請主管機關本於權責執行查處、移除、後續監測。

集集鎮一處粉黛亂子草田園近年成「網美」景點，對於粉黛亂子草恐影響生態，戴姓業者今天表示，粉黛亂子草進入台灣5、6年，若散播能力那麼強，早就到處長滿粉黛亂子草，如今他被要求移除，對投資經營者很不公平，將向縣府、民代陳情，也歡迎農委會來查看，「有沒有辦法在附近找到一株粉黛亂子草（亂長）」。

南投縣政府農業處長陳瑞慶說，農委會6月公告粉黛亂子草為雜草類有害生物，農業處7月對業者輔導，希望業者先行移除，但在法令上，地方也認為中央法規公告有不完備之處，將向農委會林務局、防檢局建議制定更明確作業規範，以免縣市政府輔導業者出現爭議。

有關業者能否繼續經營，陳瑞慶說，已輔導業者近期盡量移除，集集鎮的業者非輸入種子，而現階段防檢局主要針對外來種苗、種子輸入，不過，縣政府仍有勸導業者配合中央防疫規定，若業者仍不自行清除，將再輔導業者期限內移除這些有害植物。