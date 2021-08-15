兒少易傳播病毒 專家盤點也無奈：疫苗、唾液快篩雙缺

正在經歷疫情侵襲年齡下探的加、英、美、德、以色列，都已開放青少年接種BNT疫苗，力拚9月如期安心開學，輝瑞及莫德納的兒童試驗也已接近完成。在台灣，莫德納疫苗數量很有限，政府採購BNT疫苗的數量為零，只能期盼鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑疫苗來台。開學在即，不是每個家庭都有能力帶孩子去帛琉打BNT疫苗，除了戴口罩勤洗手，還能做什麼？

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，開學後兒少難以避免團體生活，加上活動力強、症狀輕、警覺低等特徵，最容易在社區中傳播病毒、刺激病毒持續變異。建議開學後家庭可考慮每周做一次快篩，及早找出病毒量上升的個案、遏止傳播鏈。由於鼻腔採檢很不舒服，為增加兒童接受度，黃立民建議最好用唾液快篩，不過食藥署已核准之17款家用快篩（15進口，2國產），全都是鼻腔採檢。「一款都還沒有嗎？」對於國內竟然尚無任何唾液家用快篩，黃立民有些驚訝。

英國四所知名大學曾提出一項最全面的兒童染疫研究，認為兒童重症死亡風險很低，不用打疫苗，但當時還沒有Delta病毒。英國最近改變政策，開放16、17歲開放全面接種一劑BNT，12至15歲罹患神經病變、唐氏症、學習障礙等青少年，也要接種疫苗。上周美國國衛院院長也對於12歲以下兒童染疫公開表達關切，擔心近期住院病人的兒童比例增加，病情也更重，但12歲以下孩童尚未獲准接種疫苗。

黃立民表示，全世界都知道一定要保護兒童，否則無法阻止病毒傳播，目前包括BNT及莫德納這兩種mRNA疫苗將可望最快應用於兒童，原因在於效果好且安全性高。所以，當其他腺病毒載體或蛋白質疫苗還在努力要改良效果、減少血栓副作用的時候，BNT疫苗早已完成青少年臨床試驗，證實兩劑疫苗保護力接近百分之百，BNT和莫德納針對12歲以下兒童的臨床試驗都快完成了。莫德納疫苗也已申請青少年接種，預期不久就會通過，可望繼BNT之後，成為第二種青少年可接種的疫苗。

現在國內無BNT、莫德納數量極其有限，談起兒少防疫，黃立民語帶無奈，他說，「就是沒疫苗，也只能講講」，在校園工作的成年人都應接種疫苗，未來也應將兒童納入公費接種，特別是針對腦性麻痺、白血病、神經病變、唐氏症、學習障礙等有慢性病或共病的兒童，這些孩子染疫重症的風險高於健康兒童，應儘早予以保護。