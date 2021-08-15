雨災影響菜價攀高 雲林傳統市場菜販曝「快沒菜可賣」

中南部地區受8月初的大雨影響，導致各類蔬菜多有損傷，加上近日陽光露臉，蔬菜發黃、枯萎或腐爛情形嚴重，導致雲林西螺果菜市場後續貨源供給量短缺，近日蔬果批發平均價每公斤飆破50元，蔬菜類總均價每公斤47.3元，連帶傳統零售市場菜價也上漲；李姓家庭主婦今天到菜市場採買魚、肉、菜約花2千多元，比平常多花1張千元大鈔，她認為暫時吃便當可能還比較省。

西螺果菜市場分析近日市況，小芥菜和蚵仔白因產區受先前連日雨勢侵襲，損害較嚴重，到貨量仍有限，買氣熱絡、價格上漲；莧菜和蕹菜到貨品質參差，因價格偏高，影響承銷商採購意願，買氣減緩、價格下跌。

花椰菜（珠花）、絲瓜、扁蒲（梨子蒲）、茄子（麻荸茄）、包心白、青蔥（粉蔥）等量少價揚；包心白均價每公斤27.1元，「菜王」高麗菜均價每公斤39.8元，牛蕃茄均價每公斤97元。

傳統市場林姓菜販說，零售的菜價上漲情況已快半個月，到貨的菜，賣相多沒那麼漂亮，雖然還能賣，但現在更面臨供不應求情形，需求量大、出貨量少，菜販們的貨源都快斷，生意已經開始受影響。

林姓菜販表示，現在連豆芽菜都拿出來賣，價格從原本一包10元賣到15元，而民眾常買的青江菜、小白菜等葉菜類，目前一把都從15元漲到35元，溫室小黃瓜從一斤35元到現在一斤賣80元，她說，政府接下來若釋出冷凍蔬菜，應多少可以平衡菜價。

陳姓家庭主婦逛一圈傳統市場後表示「明顯感受菜比肉貴」，如受到水傷、賣相不佳的牛番茄一斤半約50元，另品質較佳一斤120元，而鮮綠的油菜目前一把35元、2把60元，她考慮將下次採買清單的葉菜類，調整成根莖類暫時替代。