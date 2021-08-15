豪雨農損累計5.7億元 這3縣市最慘都破億
受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成農業災情，農委會統計，全台農業產物及民間設施估計損失已經高達5億7684萬元，最嚴重為嘉義縣1億2532萬元，其次依序為高雄市、南投縣、屏東縣、雲林縣、彰化縣、台南市。
農委會統計，此波農損以嘉義縣損失1億2532萬元、占22%為最嚴重，另外高雄市損失1億646萬元、占18%，南投縣損失1億599萬元、占18%，屏東縣損失6535萬元、占11%，雲林縣損失5418萬元、占9%，彰化縣損失4607萬元、占8%，台南市損失4241萬元、占7%。
農產損失部分，總共損失金額4億5898萬元，農作物被害面積8551公頃，損害程度21％，換算無收穫面積1838公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積783公頃，損害程度22％，換算無收穫面積169公頃，損失金額9223萬元，其次為番石榴、落花生、紅龍果及龍眼等。
畜產估計損失金額817萬元，受損畜禽主要為雞10.4萬隻，受損金額455萬元，其次為鴨、豬及鵝等。
漁產估計損失金額9354萬元，受損漁產主要為牡蠣8000萬元，其中浮筏式1400棚、平掛式40公頃，其次為鱸魚、虱目魚、午仔魚及文蛤等。
民間設施估計損失金額1616萬元，其中農田流失及埋沒估計損失金額1191萬元，主因高雄市農田埋沒及流失13公頃，其次為台中市等。農業設施估計損失金額141萬元，主因屏東縣水平棚架網室損失12公頃，其次為嘉義市等。畜禽設施估計損失金額3.5萬元，主因嘉義縣畜禽舍半倒。漁業設施估計損失金額280萬元，主因彰化縣魚塭塭堤損失所致。
農委會表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可參考網站公告專區（ https://www.coa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication ）。
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