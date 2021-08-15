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疫情趨緩 機捷直達車明起離峰假日恢復行駛 車距30分鐘
疫情降二之後逐漸趨緩，桃園機場入境旅客逐漸增至每天平均1、2000人，企業居家上班緩解，機場捷運通勤需求逐漸增加，桃園捷運公司今天上午表示，自明天（16日）起，機捷直達車平日離峰時段、假日全時段班車恢復行駛，每班車距調整為30分鐘，未來視旅運量再調回每班車距15分鐘，以方便通勤、旅客搭乘。
桃捷公司表示，爆發疫情後，因應三級警戒，機捷直達車平日離峰、假日時段停駛，普通車周六假日調整車距為30 分鐘，機捷僅維持普通車平日、直達車尖峰時段車距為15分鐘。但隨疫情緩和，自7月17日起將普通車周六日車距恢復為15分鐘，如今疫情降二級後，民眾通勤需求增加，上月以來平均旅客每日運量成長41%，決定明天起調整恢復直達車平日離峰及假日時段行駛，提供旅客便捷服務需求。
明天起恢復調整直達車平日離峰時段（平日上午9時至下午5時、下午7時至營運結束)及假日全時段，每班車距為30分鐘；至於直達車尖峰時間（平日上午7時至9時、下午5時至7時）及普通車平日、假日班車距均維持之前車距為15分鐘，桃捷因應疫情採滾動調整服務營運 ，亦請通勤、旅遊乘客落實防疫措施搭乘機捷安全。
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