疫情趨緩 機捷直達車明起離峰假日恢復行駛 車距30分鐘

疫情降二之後逐漸趨緩，桃園機場入境旅客逐漸增至每天平均1、2000人，企業居家上班緩解，機場捷運通勤需求逐漸增加，桃園捷運公司今天上午表示，自明天（16日）起，機捷直達車平日離峰時段、假日全時段班車恢復行駛，每班車距調整為30分鐘，未來視旅運量再調回每班車距15分鐘，以方便通勤、旅客搭乘。

桃捷公司表示，爆發疫情後，因應三級警戒，機捷直達車平日離峰、假日時段停駛，普通車周六假日調整車距為30 分鐘，機捷僅維持普通車平日、直達車尖峰時段車距為15分鐘。但隨疫情緩和，自7月17日起將普通車周六日車距恢復為15分鐘，如今疫情降二級後，民眾通勤需求增加，上月以來平均旅客每日運量成長41%，決定明天起調整恢復直達車平日離峰及假日時段行駛，提供旅客便捷服務需求。