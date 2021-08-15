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南投台大山地農場秋海棠盛放 8月底前入園免預約

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場今年在地蔬食活動以球根秋海棠為主軸，想欣賞請把握8月底前。圖／台大山地農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場今年在地蔬食活動以球根秋海棠為主軸，想欣賞請把握8月底前。圖／台大山地農場提供

南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場平時不對外開放，唯二例外就是「在地蔬食」及「春之饗宴」活動無須預約，開放現場付費入場，而今年在地蔬食以球根秋海棠為主軸，設專屬區陳列各式繽紛絢麗的秋海棠，想欣賞要把握在8月底前前往。

台大山地實驗農場指出，該農場是台灣大學園藝系實習場域，因位在仁愛梅峰地區一帶，也稱為「梅峰農場」，距合歡山車程僅半小時，更因海拔2100公尺，四季分明，年平均溫度14至15℃，動植物生態資源豐富，入夏更是涼爽適合避暑。

而該農場內種植平地少見的溫帶花卉、薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等景觀，平時不對外開放，想進入得預約，唯獨在地蔬食及春之饗宴活動期間才有開放現場購票入園，而今年在地蔬食活動已於7月中旬開跑，預計將開放至8月底。

台大山地實驗農場表示，因該農場的氣候環境非常適合栽培球根秋海棠，場區內目前已有數千株盛開的球根秋海棠，因此今年的「在地蔬食」活動，特別以球根秋海棠為主軸，布置其專屬展示區陳列各式繽紛絢麗的秋海棠，讓遊客大飽眼福。

然喜愛生長在溫度15至25°C的秋海棠，據紀錄，全世界約有1800種原生秋海棠，台灣現有則有19種，而其碩大多變的花型及花色，除了廣受歐、美、日人士喜愛，在國外也當作食用花，味道偏酸適合入前菜開胃，很適合民眾欣賞了解。

但因近期山區氣候不穩定，場方提醒，如有心血管疾病、年長者、身體不適或行動不便者，上山務必留意身體狀況並斟酌行程，場內禁止吸菸飲酒，也不能帶寵物，因應防疫須全程戴口罩，保持社交距離，活動詳情可洽專線（049）2801810。

南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場今年在地蔬食活動以球根秋海棠為主軸，想欣賞請把握8月底前。圖／台大山地農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場今年在地蔬食活動以球根秋海棠為主軸，想欣賞請把握8月底前。圖／台大山地農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場今年在地蔬食活動以球根秋海棠為主軸，想欣賞請把握8月底前。圖／台大山地農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場今年在地蔬食活動以球根秋海棠為主軸，想欣賞請把握8月底前。圖／台大山地農場提供

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