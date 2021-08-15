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南投台大山地農場秋海棠盛放 8月底前入園免預約
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場平時不對外開放，唯二例外就是「在地蔬食」及「春之饗宴」活動無須預約，開放現場付費入場，而今年在地蔬食以球根秋海棠為主軸，設專屬區陳列各式繽紛絢麗的秋海棠，想欣賞要把握在8月底前前往。
台大山地實驗農場指出，該農場是台灣大學園藝系實習場域，因位在仁愛梅峰地區一帶，也稱為「梅峰農場」，距合歡山車程僅半小時，更因海拔2100公尺，四季分明，年平均溫度14至15℃，動植物生態資源豐富，入夏更是涼爽適合避暑。
而該農場內種植平地少見的溫帶花卉、薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等景觀，平時不對外開放，想進入得預約，唯獨在地蔬食及春之饗宴活動期間才有開放現場購票入園，而今年在地蔬食活動已於7月中旬開跑，預計將開放至8月底。
台大山地實驗農場表示，因該農場的氣候環境非常適合栽培球根秋海棠，場區內目前已有數千株盛開的球根秋海棠，因此今年的「在地蔬食」活動，特別以球根秋海棠為主軸，布置其專屬展示區陳列各式繽紛絢麗的秋海棠，讓遊客大飽眼福。
然喜愛生長在溫度15至25°C的秋海棠，據紀錄，全世界約有1800種原生秋海棠，台灣現有則有19種，而其碩大多變的花型及花色，除了廣受歐、美、日人士喜愛，在國外也當作食用花，味道偏酸適合入前菜開胃，很適合民眾欣賞了解。
但因近期山區氣候不穩定，場方提醒，如有心血管疾病、年長者、身體不適或行動不便者，上山務必留意身體狀況並斟酌行程，場內禁止吸菸飲酒，也不能帶寵物，因應防疫須全程戴口罩，保持社交距離，活動詳情可洽專線（049）2801810。
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