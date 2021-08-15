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女打完莫德納腋下腫脹 就醫檢查發現得乳癌

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園年近40歲的女性病人，上個月接種莫德納疫苗後，右側乳房和右腋下淋巴都出現腫脹，目前已接受乳癌後續治療。圖／杏妍診所提供
桃園年近40歲的女性病人，上個月接種莫德納疫苗後，右側乳房和右腋下淋巴都出現腫脹，目前已接受乳癌後續治療。圖／杏妍診所提供

桃園年近40歲的女性病人，上個月接種莫德納疫苗，兩周後摸到腋下有顆粒般的腫塊，但無疼痛感，起初不以為意，最後還是到醫院檢查。醫生發現她右側乳房和右腋下淋巴都出現腫脹，立即將兩處檢體送病理中心化驗，檢驗結果為右乳侵襲癌和右腋下淋巴轉移，目前已接受乳癌後續治療。醫師提醒女性若發現身體異常，應立即就醫。

杏妍診所院長黃鴻銘表示，隨著各類疫苗陸續到位，民眾施打後出現全身痠痛、發燒、頭痛等全身性的反應，是普遍較會遇到的副作用，然而國外也傳出有少女胸部變大的情形。

黃鴻銘表示，美國醫學會調查發現，約有2成女性接種莫德納或輝瑞疫苗後，出現腋下淋巴腫大的情況，然而這是否與疫苗相關，或惡性腫瘤等其他原因造成，須進一步釐清。

黃鴻銘指出，乳癌發生率逐年上升且有年輕化趨勢，儘管疫情時期民眾會減少進出醫療院所，但若察覺乳房有硬塊、乳頭有血色或黃綠色的分泌物、有多發性乳房腫塊，及被醫師告知建議定期追蹤的狀況，務必持續追蹤、就醫。

莫德納疫苗 淋巴 乳癌

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