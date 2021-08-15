又有颱風將生成？ 天氣風險分析熱低發展及走向

今日台灣仍是處於太平洋高壓的邊緣，為西南風環境，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，太平洋高壓更明顯往南海上延伸，今天清晨西南風相對較弱以外，整個西南風的水氣明顯減少，西南部晨間的降雨暫時舒緩。

今天一早各地天氣晴朗，氣溫偏熱，午後各地山區有熱對流發展有短暫雷陣雨的情況，部分對流仍會擴展影響至平地，且由於環境風速相對減弱，北台灣留意午後旺盛雷雨的發展機會。

至於未來一周天氣趨勢，林孝儒說，預期周一、周二太平洋高壓的勢力仍有微幅往台灣附近增強些，風場也有些轉為東南風的差異，因此中南部沿海因海陸風輻合的降雨現象就不那麼明顯，各地因熱對流發展帶來的雷陣雨相對再少一點，範圍侷限於山區。而周三、周四隨高壓勢力減弱，午後降雨增多的情況，中南部又再度回到晨間受海陸風影響的陣雨循環。

關島東方海面的熱帶性低氣壓發展趨勢，林孝儒說，預估未來走向順著太平洋高壓南側邊緣，大致往西移動，周二、周三位於關島附近，周四、周五再進一步靠近到菲律賓以東至台灣東南方海面移動。

林孝儒表示，以強度而言，通過關島以後環境逐漸有利於發展，有機會增強為颱風，只是時間相對久一點，也因此目前預報的變動性都還太大，探討未來是否影響台灣天氣還太早，可以等周三、周四系統通過關島後，再觀察後續系統發展及走向。