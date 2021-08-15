快訊

打疫苗還是會感染！專家剖析防堵變種病毒2道防線

影／墾丁遊客清晨酒駕撞車城分隔島 車斷2截人拋飛1死1命危

又有颱風將生成？ 天氣風險分析熱低發展及走向

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
關島東方海面的熱帶性低氣壓，未來走向順著太平洋高壓南側邊緣，大致往西移動，周二、周三位於關島附近，周四、周五再進一步靠近到菲律賓以東至台灣東南方海面移動。圖／取自氣象局網站
關島東方海面的熱帶性低氣壓，未來走向順著太平洋高壓南側邊緣，大致往西移動，周二、周三位於關島附近，周四、周五再進一步靠近到菲律賓以東至台灣東南方海面移動。圖／取自氣象局網站

今日台灣仍是處於太平洋高壓的邊緣，為西南風環境，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，太平洋高壓更明顯往南海上延伸，今天清晨西南風相對較弱以外，整個西南風的水氣明顯減少，西南部晨間的降雨暫時舒緩。

今天一早各地天氣晴朗，氣溫偏熱，午後各地山區有熱對流發展有短暫雷陣雨的情況，部分對流仍會擴展影響至平地，且由於環境風速相對減弱，北台灣留意午後旺盛雷雨的發展機會。

至於未來一周天氣趨勢，林孝儒說，預期周一、周二太平洋高壓的勢力仍有微幅往台灣附近增強些，風場也有些轉為東南風的差異，因此中南部沿海因海陸風輻合的降雨現象就不那麼明顯，各地因熱對流發展帶來的雷陣雨相對再少一點，範圍侷限於山區。而周三、周四隨高壓勢力減弱，午後降雨增多的情況，中南部又再度回到晨間受海陸風影響的陣雨循環。

關島東方海面的熱帶性低氣壓發展趨勢，林孝儒說，預估未來走向順著太平洋高壓南側邊緣，大致往西移動，周二、周三位於關島附近，周四、周五再進一步靠近到菲律賓以東至台灣東南方海面移動。

林孝儒表示，以強度而言，通過關島以後環境逐漸有利於發展，有機會增強為颱風，只是時間相對久一點，也因此目前預報的變動性都還太大，探討未來是否影響台灣天氣還太早，可以等周三、周四系統通過關島後，再觀察後續系統發展及走向。

關島 南海

延伸閱讀

午後雷陣雨開炸！西南風加對流發展旺 10縣市大雨特報

曾莞婷曬關島接種莫德納影片　親曝出國打疫苗原因

未來一周盛行西南風 這2天中南部雨勢更明顯

今天降雨趨勢看這！ 明起整周吹西南風 中南部又要下雨

相關新聞

美食外送興起體重直上升 營養師教你「這樣點」

疫情期間民眾避免外出，宅經濟帶動美食外送興起，民眾的生活習慣開始改變，許多人卻發現，沒事宅在家叫外送，吃完就追劇、睡覺，...

午後強對流發展 吳德榮：周三、周四水氣增多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆...

七夕旅遊潮 合歡山停車場塞爆

疫情降級，七夕情人節周末加上中台灣好天氣，合歡山昨天人潮不斷，武嶺、昆陽、小風口等停車場都爆滿，車流排到公路上，員警得出...

外來危害物種／「粉紅愛情草」浪漫？釀生態危機

南投縣集集鎮有農場引進外來種「粉紅愛情草」暴紅，桃園市觀音區也跟進種植。看似浪漫的粉紅芒草，原名「粉黛亂子草」，因高侵入...

外來危害物種／當年趕流行 「綠癌」與「黃害」已難根除

看似美麗的外來種植物，卻可能引發生態危機，最惡名昭彰的當數「綠癌」小花蔓澤蘭，當年引入後肆虐野外，迄今仍有五千公頃無法根...

山壁崩塌搶修 台鐵集集支線估20日通車

連日豪大雨造成土石鬆動，南投縣水里鄉昨晨發生山壁崩塌、土石流，台十六線和台鐵集集線遭土石掩埋，交通受阻。其中台十六線經公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。