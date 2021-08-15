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德基水庫蓄水率89.23％ 等下一波雨勢可望破90%
一個颱風外圍環流帶來的雨勢，德基水庫就大進帳，今天蓄水率89.23％，因為已開始發電，水位不升反而微幅下降，大甲溪發電廠表示，如果再來一個雨勢下在集水區，德基水庫蓄水率很快就可突破90%，山區農民總算放心說，今年農作時應該不會缺水了。
台中市上周大雨，德基水庫大進帳，德基水庫水量已在規線以上，本月12日已經開始發電，依水量彈性放水，今天上午水位1402.98公尺，比昨天1403.18公尺略為下降，蓄水率昨天89.65％，今天降至89.23％，進流量42cms。
大甲溪發電廠估算，德基水庫水位逐日上升後，今天不增反降，因為德基水庫水12日已經開始發電，會依水量彈性放水，水位近期不會大幅攀升。
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