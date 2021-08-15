直擊靈魂深處的Cover 十大翻唱歌手YouTube好聽到屏息

賦予歌曲新的靈魂

不知道大家有沒有聽Cover的習慣呢？許多歌曲不僅本身好聽，被翻唱後再次被更多人認識，像是Beyond經典的〈喜歡你〉被鄧紫棋翻唱後，讓歌曲又能多紅10年；劉若英的〈成全〉則是被林宥嘉翻唱後賦予了不同於原唱的味道。



這些經常在YouTube頻道上傳翻唱作品的歌手，實力都不容小覷、媲美線上歌手，也有唱片公司會從這些歌手中挑選新人栽培，真的每個都是潛力股啊！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了YouTube上訂閱數破萬、今年內有發佈翻唱Cover的美聲歌手們，一起享受他們帶來的表演吧！

image source：YT/魏嘉瑩

10 橘子留聲機 OrangePhonograph

橘子留聲機從學生社團發跡，累積許多作品，透過網友口耳相傳，讓他們知名度增加了不少。平均年齡只有24歲的他們，年輕的身體裡有著一顆老靈魂，喜歡七、八零年代的歌曲，不難發現他們Cover的編曲都帶著一點復古感，有非常特別的味道。

重新將歌曲進行編曲、詮釋，他們的嗓音絲絲打入人心，相當耐聽，非常適合在夜裡單曲循環細細品味。

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9 蕭小M

當年還是RC語音直播主的蕭小M，在2014年憑著有趣的方式演唱一首由義大利洗腦神曲〈Pulcino Pio〉改編的中文版〈小雞嗶嗶〉，輕快可愛的氛圍與讓人愉快的魅力，迅速在網路爆紅，深受大家歡迎，還受到各大綜藝節目的邀請。

今年年初，她上傳了抖音洗腦歌〈明天會更好〉的翻唱，輕快的音樂配上甜蜜的歌聲，讓粉絲都紛紛留言：「人漂亮唱歌又好聽」，給予極高的讚美！

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8 魏嘉瑩

大學畢業後就常常在街頭、餐廳駐唱的「小魏」魏嘉瑩，憑著對於唱歌與音樂的熱愛，在還沒有唱片公司前就在募資平台成功募得三十萬，製作出她的第一張專輯，讓大家認識這個特別的女孩。

努力經營音樂道路的小魏，非常勤奮的在Youtube上Cover其他人的歌曲，她重新傳譯的Cover都會有另一種魅力，讓你能夠重新愛上那首歌，有時候魏嘉瑩也會跟不同歌手一起合作，激發出不一樣的火花。

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7 晨悠CHENYO

身為原住民阿美族的晨悠CHENYO有著過人的歌唱優勢，加上後天也非常喜歡唱歌，兩名成員一起離開家鄉來到台北追求夢想，2015年參賽《中國好聲音》，獲得成功晉級那英組12強、全國48強等不錯的成績，向大眾展現超群的合唱實力。

最近她們在Youtube翻唱了粉絲們敲碗已久、天團動力火車的新歌《我很好騙》，療癒了大家耳朵和身心靈，讓網友興奮留言：「終於等到您們的cover了！太好聽了！」

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6 Gail Sophicha Official

來自泰國的Gail 蓋兒，以音樂神童來形容她也不為過，6歲就在泰國參加選秀節目、同年出道，當時在網路上翻唱〈可愛頌〉爆紅，自彈自唱可愛的模樣也融化不少網友。

2018年蓋兒以年紀最小的身分參加臺灣選秀節目《聲林之王》，入圍四強，讓大家對她有了更多的認識。因為語言的優勢，現在她也會常常在Youtube上Cover歌曲，泰文、英文、中文全都難不倒她，果然是未來的小天后啊！

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5 琳誼 Ring

琳誼以小清新的嗓音擄獲不少聽眾，特別翻唱了許多台語歌，不論是經典或現代皆難不倒她，總是能將每首歌曲唱出屬於他清新的味道，而她翻唱伍佰經典歌〈心愛的再會啦〉蟬聯KKBOX台語新歌週榜冠軍數周，讓許多粉絲因此愛上這把特殊的聲音。

近期她推出個人EP還是由五月天的阿信擔任製作人，其中〈愛情限時批〉更是邀請台語歌手許富凱一起合唱，如此強大的組合讓人期待即將問世的作品，也希望有朝一日她可以成為台語歌壇的一顆新星。

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4 文慧如Boon Hui Lu

擁有翻唱女王封號的文慧如，來自新加坡，童星出身，後來因為課業的關係暫停演藝活動，長大後來台參加華人星光大道，因為忘詞在百人初選時遭到淘汰，即使如此也沒有放棄唱歌，2017年翻唱黃明志的〈漂向北方〉爆紅，厚實嗓音加上純熟的rap技巧讓網友直呼耳朵懷孕了！

擁有歌手夢的她，發行個人專輯〈親愛的你＿＿怎樣的我〉，除了歌唱還會作曲，歌手田馥甄的歌曲〈人間煙火〉、〈身體都知道〉曲子都是她的作品，完全是實力派的創作歌手！

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3 倆人 Acoustic Too

倆人可說是翻唱界的小新星，頻道本來是主唱瑀禾大學畢業製作所創，後來由瑀禾與現在的吉他手管倫忠一起帶給大家新的作品。



頻道的特色為組曲創作，將不同的歌曲串在一起，最難的莫過於轉換歌曲時旋律不順，但他們卻將每首歌完美的融合在一起，其中代表作為〈台灣二十年偶像劇神曲串燒〉，滿滿的回憶殺被轉發到許多社群平台，木吉他的伴奏襯出瑀禾輕輕柔柔的聲音，撫慰心靈，非常適合午後閱讀時搭配音樂。讓我們一起沉浸在這舒服又平靜的歌聲中，享受生命。

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2 蔡佩軒 Ariel Tsai

相信大家對蔡佩軒不陌生，總是能用獨特嗓音將歌曲詮釋成自己的風味，3歲就展現音樂天賦，14歲時寫出第一首創作，可說是天生的音樂人。

蔡佩軒讀加拿大不列顛哥倫比亞大學（UBC）藥學系，還擁有藥師執照，抱持對音樂的熱情放棄高薪工作，從大學開始直播自彈自唱，2017年翻唱YouTuber那對夫妻、老公Kim京燁的〈妮妮〉爆紅，聽過的人都愛上那溫暖療癒的聲音，不論唱男生或女生的歌曲都相當入耳，讓人不自覺陶醉在屬於她的小宇宙中。

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1 Priscilla Abby 蔡恩雨

年僅23歲來自馬來西亞的蔡恩雨，以EDM風格翻唱許多膾炙人口的歌曲，吸引許多網友追蹤，其中歌手五月天的〈動物派對〉可說是她的成名代表作，聽過此曲的網友表示翻唱得太厲害，幾乎忘記五月的原版。她帶有磁性的獨特唱腔與極具辨識力的歌聲，讓人難以忘記。

近期翻唱曲中點閱率極高的〈阿拉斯加海灣〉，有別於EDM強烈的風格，簡單吉他旋律搭配溫暖的歌聲，每字每句唱進網友心裡，不論是情歌或EDM歌曲都難不倒她，也讓人期待她未來的發展！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月12日至2021年8月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『YouTube翻唱歌手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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